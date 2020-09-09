Михаила Ефремова могут направить в колонию Владимирской области

Михаил Ефремов может отбывать наказание в колонии, расположенной на территории Владимирской области. Об этом сообщил адвокат Михаил Ольшанский в интервью Sobesednik.ru. По словам правозащитника, сидеть известного актера, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП, отправят, скорее всего, поближе к дому. «Сидеть Ефремов будет в Ярославской, Владимирской, Рязанской или Курской области», — приводит слова адвоката издание.

До вступления приговора в силу актер находится в СИЗО.

В нашем регионе Михаила Ефремова может принять исправительная колония общего режима в городе Покрове. Правда, говорить об этом пока рано. Сторона защиты будет обжаловать приговор Пресненского суда. Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что уже подал апелляцию. Сколько продлится дело – сказать сложно. Все это время известный актер будет находиться в следственном изоляторе. По информации «Интерфакса», он уже договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина «Пар».

Если у Михаила Ефремова не будет взысканий в СИЗО, его могут оставить отбывать наказание в хозотряде следственного изолятора даже после вступления приговора в силу. Об этом со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова сообщает «ТАСС». В противном случае известного актера ждет передвижение под конвоем, тюремная одежда, камеры слежения и автоматчики.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади. Накануне Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова. Его приговорили к 8 годам лишения свободы. В зале суда на актера надели наручники.

Ранее «Призыв» сообщал, что водителю, сбившему 9-летнего мальчика на «зебре» во Владимире, дали реальный срок. 44-летний Юрий Ерёмичев признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.