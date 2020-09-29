Мэрия отказалась корректировать работу автобусов из-за пробок

Администрация Владимира назвала причины того, почему автобусы из присоединенных территорий ходят переполненные. Огромное количество жалоб «Призыв» получил с начала учебного года, когда к работающим людям добавились школьники и студенты. Обращения поступают преимущественно из Юрьевца и загородного района. Причем, жители рассказывают, что толпой добираются даже на автобусах, которые приходят следом. Поток пассажиров настолько велик, что существующего транспорта просто не хватает.

— В Загородном парке раз на раз не приходится. В первых числах сентября невозможно было уехать, все битком набивались. В итоге, на Горького пересаживались на другие автобусы, чтобы выдохнуть. А сейчас другая ситуация — каждое утро автобуса ждем от 20 до 30 минут. Почему так график нарушился? Не могут пояснить кондукторы, жалуются на пробки, — рассказывает житель Коммунара Николай Матвеев.

В микрорайонах Юрьевец, Энергетик, Пиганово ситуация еще сложнее. Туда ходят автобусные маршруты № 15, 20С, 21С, 29С. На линии работают транспортные средства большой вместимости и автобусы-гармошки. Интервалы движения между машинами варьируются от 12 до 40 минут. Для часов пик этого явно недостаточно, учитывая, сколько народу сейчас живет в Юрьевце. Жилищное строительство там идет бешеными темпами. Переезжают сотни молодых семей, которым места в садике дают в других частях города. И многие ездят на работу в центральный район.

В часы пик интервал движения автобусов снижается до 12-16 минут.

Стоит вспомнить, что когда на маршрутах присоединенных территорий работала группа компаний «БигАвтоТранс», автобусы ходили каждые 3-7 минут. Сегодня по такому графику работает только один самый продолжительный и востребованный маршрут — № 24, который обслуживает муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс».

— Как показывают результаты регулярного мониторинга, проводимого отделом транспорта и связи, указанный график движения на всех указанных маршрутах соответствуют существующему пассажиропотоку. Но из-за поломок автобусов, аварий, заторов на дорогах имеют место случаи нарушений утвержденных графиков движения общественного транспорта. Они устраняются службой эксплуатации перевозчика, — сообщили «Призыву» в администрации Владимира.

В Загородный сегодня ходят автобусы № 7С, 16С, 13С. Жители Лунево и Заклязьменского вполне довольны новым расписанием. Трудности с транспортным сообщением возникают у жителей Коммунара. Там также, как и в Юрьевце, в последний год появилось много новоселов, всем надо добираться в город. Выход один — увеличить количество машин на маршруте. Избавиться от пробок и минимизировать мелкие столкновения все равно не удается. Интенсивность движения высокая, автомобилей становится с каждым годом все больше. Поэтому перевозчикам стоит задуматься о пополнении автопарка. Мэрия могла бы понудить их к этому, но необходимости на сегодня в этом не видит.

Кстати, жители отмечают еще один недостаток в работе общественного транспорта — несоответствие расписания реальному движению автобусов. Сбои видны и на информационных табло, расположенных на остановках, и на картах «Яндекса».

Ранее «Призыв» сообщал о том, что во Владимире проезд в общественном транспорте может подорожать уже с Нового года. Заявки от перевозчиков направлены в департамент цен и тарифов.