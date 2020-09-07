Медцентр в Пиганово асфальтируют, а про дорогу забыли

Территорию больничного комплекса в Пиганово начали ремонтировать. На дорогу укладывают новый асфальт. Как пояснило руководство медцентра, ремонт выполняется за счет бюджета областного здравоохранения. А про соседнюю дорогу, видимо, забыли. Снова. От властей местные жители продолжают получать одни обещания. «Призыву» в мэрии ответили честно – благоустраивать единственный путь к автобусной остановке пока не собираются, потому что дорога до сих пор принадлежит области. А город готов ее взять на баланс лишь после ремонта.

— Никто никуда дорогу не передал. Её статус остался прежним. Мы готовы принять у области эту дорогу, но с условием, что они приведут её в порядок. А область этого делать пока не намерена. Нам говорят: принимайте в таком виде, а потом за средства городского бюджета ремонтируйте. То есть ничего с прошлого года не изменилось, — ответили «Призыву» в пресс-службе мэрии.

Ещё в конце апреле мы получили противоположный ответ из областной администрации.

– Ни департамент транспорта и дорожного хозяйства, ни департамент здравоохранения не планируют ремонт дороги в силу того, что в настоящее время началась работа по передаче участка в муниципальную собственность. Именно город Владимир сможет осуществить ремонт дороги. Для этого в первую очередь необходимо провести межевание участка и подготовить документы для департамента имущественных и земельных отношений, – пояснили «Призыву» в пресс-службе администрации Владимирской области.

На состояние дороги в Пиганово местные жители не раз жаловались властям. Но проезжая часть по-прежнему усеяна ямами, а тротуар просто засыпан щебнем. Ходить по нему мамам с колясками и пожилым людям неудобно.

— Ничего не делают наши власти с дорогой. Мы ходим и вздыхаем который год. Недавно увидели, как кладут новый асфальт на территории больницы, и вновь задались вопросом: когда же у чиновников дойдут руки и до проезжей части, ведущей к остановке? – спрашивает Татьяна Брундакова, жительница микрорайона Пиганово.

Недавно некоторые депутаты горсовета побывали на месте и вселили в местных жителей надежду, что вопрос по дороге будет скоро решен. Люди обратились с аналогичным вопросом в мэрию. Здесь им ответили, что дорогу посыплют асфальтовой крошкой, но точно не в этом году.

— В середине июля я написала обращение в городскую администрацию. Мне потом перезвонили из ЖКХ, начали объяснять, что это дело в суде, в процессе передачи городу. Сказали, что в этом году точно нечего ждать. Может быть, в следующем. И то не факт, — говорит Ольга Фролова, жительница микрорайона Пиганово.

В городской администрации посоветовали местным жителям обращаться в прокуратуру и суд с жалобой на бездействие властей по ремонту дороги. Ранее «Призыв» сообщал, что медцентр в Пиганово огородился забором от случайных прохожих, перегородив безопасный путь к остановке.