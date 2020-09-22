Мать получила срок за распространение порноснимков дочери

Матери вынесли приговор за распространение порнографических снимков маленькой дочери. Гороховецкий районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом наказание вынесено достаточно мягкое, ниже низшего предела, уточняет пресс-служба областного суда. Была учтена совокупность смягчающих обстоятельств. Статья, по которой обвинялась молодая мать, предусматривала наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Суд приговорил женщину в 6 годам в колонии общего режима.

22-летняя жительница Гороховецкого района в феврале этого года сделала несколько фото обнаженной трехлетней девочки, пока та спала. Снимки она отправила неустановленному лицу в социальной сети «ВКонтакте». Свою вину мать признала полностью и раскаялась в содеянном. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее «Призыв» сообщал, что суд вынес приговор отцу, жестоко обращавшемуся со своей новорожденной дочерью. Ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии общего режима.