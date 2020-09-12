Масочный режим во Владимирской области ужесточили

Масочный режим решили ужесточить во Владимирской области с наступлением сезона мероприятий в помещениях. Соответствующие изменения губернатор внес в указ № 38 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности». Теперь средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — требуют носить в помещениях, где проходят брифинги, собрания и другие подобные мероприятия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Масочный режим был введен во Владимирской области 27 апреля. С тех пор многие ограничения, введенные из-за COVID-19, были сняты. Однако официально носить маски в магазинах, торговых центрах, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте все еще обязательно. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщает Роспотребнадзор. Штраф по ней может составить от 1000 до 30 000 рублей. Маски ввели и вузы. Носить их также требуют от болельщиков на стадионах и от зрителей на мероприятиях на открытом воздухе. Впрочем, как показывает практика, жители региона все чаще пренебрегают этими требованиями.

Ранее «Призыв» сообщал, что строительство инфекционного корпуса детской больницы откладывается. Был отправлен запрос на финансирование в Министерство здравоохранения. И вот «Белый дом» получил ответ.