Магазины Владимира попались на нарушении «сухого закона»

Во Владимире торгуют алкоголем вопреки «сухому закону», который действует в День знаний. Нарушения в трех торговых точках выявили жители города и сообщили в региональный департамент предпринимательства. На места прибыла полиция. Торговля алкоголем пресечена.

В дальнейшем департамент произведёт выгрузку из системы ЕГАИС Росалкогольрегулирования по фактам розничной продажи алкогольной продукции в День знаний. Нарушителям грозят штрафы от 100 тысяч рублей. А пока на базе ведомства организована «горячая линия»: 53-33-14, 35-53-49, 53-11-36. Туда можно пожаловаться на нарушителей закона.

«Горячая линия»: 53-33-14, 35-53-49, 53-11-36.

Напомним, что 1 сентября и День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, попадают под действие областного закона, принятого еще в 2014 году. Он запрещает продажу всех видов алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки. При этом ограничение не распространяется на розничную продажу спиртного в кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания.

Ранее «Призыв» сообщал, что День знаний во Владимире не обошелся без происшествий. Учащиеся 10 школ и воспитанники 10 детских садов были экстренно эвакуированы из-за анонимных сообщений с угрозами.