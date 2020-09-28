Лучших детских врачей определят по итогам голосования

Жители Владимирской области смогут выбрать лучших детских врачей. Конкурс народного признания «Наш любимый врач» стартует уже на этой неделе, 1 октября, и продлится до конца месяца. На торжественной церемонии награду получат 10 лучших медицинских работников. Выбирать докторов будут в двух номинациях: врач-педиатр и детский врач-специалист.

Голосование за любимого доктора пройдёт на портале владимир.нашлюбимыйврач.рф.

Свою признательность любимому врачу можно выразить следующими способами: написать признание, оставить отзыв, рассказать историю или нарисовать рисунок. Последнее предлагают сделать детям. Организаторы конкурса отмечают, что юные участники, подарившие рисунок медикам, смогут сами побороться за победу.

Конкурс народного признания «Наш любимый врач» проводится с 2012 года. Проект приурочен к празднованию Международного дня педиатра и Дня матери.

Ранее «Призыв» сообщал, что в минувшую субботу владимирские медики вышли на согласованный пикет в Центральном городском парке. Более 30 человек: фельдшеры скорой помощи, водители и медсестры — с плакатами и транспарантами обратились напрямую к властям.