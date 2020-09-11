Лучшая женщина-арбитр России будет судить футбол в Муроме

Игру футбольного клуба «Муром» с «Зенитом-2» в рамках турнира Олимп-ПФЛ будет судить Анастасия Пустовойтова, сообщил сайт питерской команды. По итогам нескольких сезонов она признавалась лучшим арбитром России среди женщин. В прошлом году её включили в список судей, обслуживающих матчи Профессиональной футбольной лиги. А весной 2020-го Анастасию Пустовойтову впервые среди женщин назначили арбитром на матч Российской Премьер-Лиги.

Матч состоится на стадионе имени Лосева 12 сентября и начнется в 18 часов.

Субботний матч будет особенным не только потому, что его судит дама. Впервые с ноября 2019 года трибуны стадиона заполнятся болельщиками. «Количество билетов ограничено с учетом санитарно-эпидемиологических требований. С 15.00 12 сентября в кассе стадиона начнется выдача бесплатных билетов: не более двух в руки», — сообщается на сайте ФК «Муром». Но, конечно, обслуживание матча женщиной-арбитром тоже придаст особое звучание предстоящему событию.

Анастасия Пустовойтова – не только специалист, входящий в топ-10 женщин-арбитров ФИФА, но и просто очаровательная девушка. В апреле 2019 года она стала героиней youtube-канала «КраСава», который ведет экс-футболист, а ныне популярный видеоблогер Евгений Савин. Кстати, помогать судить игру в Муроме Анастасии будет помогать ещё одна девушка — Екатерина Курочкина из подмосковной Малаховки. Её послужной список пока скромнее: судила первенство Московской области, первенство России среди любительских команд и игры второго дивизиона.

К игре с питерским «Зенитом-2» муромские футболисты пришли в хорошей форме: в турнирной таблице они занимают пятую строчку, имея 10 очков при 5 сыгранных матчах. Соперники, с которыми они встретятся 12 сентября, находятся на 10-м месте (5 игр, 5 очков). Кстати, владимирское «Торпедо» на скромной 14-й позиции заработали в свой актив лишь 2 очка. Как ранее сообщал «Призыв», в субботу будет проходить и матч во Владимире, где черно-белые примут подмосковную «Коломну». Количество продаваемых билетов ограничат, а зрителей рассадят на 1,5-2 метра. Посмотреть футбол можно будет за 150 рублей.