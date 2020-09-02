Льготникам предлагают выбрать между лекарствами и деньгами

Соцпакет или деньги? Перед таким выбором оказались федеральные льготники Владимирской области. Определиться нужно до 1 октября. Для того чтобы вновь начать получать льготные лекарства, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе фонда или через портал госуслуг.

В облздраве напоминают, что на бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников. Это инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы и некоторые другие категории населения.

Во Владимирской области проживает почти 144 тысячи федеральных льготников.

Большинство льготников предпочли получать денежную компенсацию вместо набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения. И только чуть более 21 тысячи человек оставили за собой право на бесплатные лекарства. Такая форма получения помощи актуальна для больных, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, онкологическими заболеваниями и другой патологией. Средняя стоимость лечения этих заболеваний составляет от 5 тысяч рублей и может достигать более чем 300 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее «Призыв» сообщал, что свыше 34 тысяч семей с детьми получат денежную помощь во Владимирской области до конца года. Есть только два условия: возраст детей — строго от трех до семи лет, доход семьи — не выше 10 768 рублей на человека в месяц.