Легендарная гитара украсила стену Виктора Цоя во Владимире

Новый арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя, появился во Владимире. На трансформаторной будке, возле которой уже несколько лет собираются поклонники музыканта, изобразили легендарную гитару YAMAHA SG200. На таком инструменте играл в составе группы «Кино» Георгий Каспарян. На легендарной гитаре играл музыкант группы «Кино».

Над 3D-изображением работал тот же самый художник, который в начале сентября создал самый большой портрет Виктора Цоя в России. Оно появилось на стене обычной многоэтажки рядом с трансформаторной будкой. У Виталия Борисова работа над музыкальным инструментом заняла два дня. Сам Виталий интервью не дает. Зато оставил комментарий на своей странице в социальных сетях.

Арт-объект посвящен бывшему гитаристу «Кино».

— Было приятно стать частью культового места во Владимире и сделать эти работы для людей, страстно увлечённых музыкой. Для меня гитара — потрясающий инструмент, как и у многих парней, она была первым, на котором получают, как в моём случае, «подъездное» музыкальное образование. Делая рисунок, вспоминал курьезные случаи и времена, которые проводили в музыкальной студи, — написал Виталий Борисов на своей официальной странице в социальных сетях.

На арт-объекте указано и имя организатора стены памяти Виктора Цоя. Андрей Каржин вместе со своими друзьями создал по-настоящему культовое место. В год 30-летия со дня смерти музыканта о нем узнала вся страна. Уже в это воскресенье вспомнить песни Виктора Цоя планируют на небольшом концерте в центре Владимира. Подробности будут позже.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире появилась легендарная машина из фильма «Назад в будущее». На автомобиле «DeLorean DMC-12» анонимный арт-художник, известный под псевдонимом Мишкин, предложил жителям города совершить путешествие во времени. Необычный рисунок появился на Лыбедской магистрали.