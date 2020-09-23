Куда исчез памятник Пушкину с Соборной площади

Соборную площадь в центре Владимира украшают несколько памятников. Причем каждый из них «потеснил» на своем месте другого персонажа: Ленин – Александра II, монумент в честь 850-летия города – Сталина, Андрей Рублев – Пушкина. Да-да, на месте памятника великому иконописцу перед входом в парк, названный в честь «солнца русской поэзии», в 50-х годах стояла его скульптура. Пробыла она здесь около 15 лет, поэтому современным владимирцам сей факт малоизвестен.

И многие не подозревают, что этот памятник Пушкину до сих пор находится в нашем городе.

Подарок художественно-ремесленного училища

Летом 1949 года комиссия во главе с председателем горисполкома Иваном Богардом, куда входили профессор Николай Сычев и главный архитектор Александр Столетов, одобрили скульптуру Пушкина работы Владимир Далецкого. Родился он в 1925 году в мещанской семье. В войну служил в Иркутске, а затем вернулся во Владимир и поступил в художественно-ремесленное училище.

В группе Далецкий оказался самым старшим. Все отмечали его высокую работоспособность, целеустремленность, большое желание освоить профессию во всех ее тонкостях. Мечтая быть скульптором, он изучал анатомию человека и работал над скульптурными произведениями. Старый мастер Сергей Крячков, у которого учился Далецкий, высоко отзывался о его способностях. Директор училища Петр Савкин вспоминал, как Владимир во время учебы часто оставался работать в мастерской до утра, а порой засыпал на верстаке.

Во время учебы Далецкий создал скульптуру Пушкина, который был вылеплен, отформован и отлит из железобетона за три месяца. Именно ее осенью 1951 года установил Владимир вместе с мастером Григорьевым и своими сокурсниками у входа в парк. На высоком пьедестале было выведено: «Владимиру от художественно-ремесленного училища».

После училища Далецкий получил направление на работу в московский Метрострой, а оттуда был откомандирован на отделочные работы павильонов ВДНХ. Позднее Далецкий создал бюст Лебедеву-Полянскому у Золотых ворот и был одним из авторов памятника Ленина на одноименной площади Владимира. Но в родной город он уже не вернулся. В Москве Далецкий познакомился с известными скульпторами Вучетичем и Азгуром, показал им свои работы. Благодаря их поддержке он устроился на работу в художественную мастерскую при МВД, получил квартиру в Москве и мастерскую на улице Кедрова.

Возвращение к создателям

На площади Свободы (ныне Соборной) памятник стоял до середины 1960-х годов. Потом в связи с реконструкцией парка скульптура была перенесена в Комсомольский сквер, за зданием драмтеатра (ныне театр кукол). Простояла она там до середины 1970-х годов. После памятник был найден в загородном детском лагере «Огонек». Слава богу, что окончательно он там не затерялся. Мало того, был внесен во Всемирный каталог памятников поэту, изданный Академией наук СССР в 1993 году, под номером 41.

Но вернулась скульптура поэта во Владимир лишь в 2007 году. В Пушкинский день, 6 июня, она была установлена у здания профессионального лицея № 15 на улице Диктора Левитана, 36. Лицей № 15 считается правопреемником художественно-ремесленного училища. Поэтому вполне логично было возвращение скульптуры к своим создателям.

Лицей бережно сохранял свое детище. Скульптуру каждый год ремонтировали и красили. Будущие столяры-краснодеревщики вырезали из дерева героев пушкинских сказок и установили их около памятника. Но в 2015 году лицей был закрыт, деревянная «стража Пушкина» изрядно поблекла и обветшала. Два года назад здание лицея было отдано медицинскому колледжу. Очень надеемся, что он также бережно будет относиться к единственному в городе памятнику великого русского поэта.

Подношение к 1000-летию Владимира

А на Соборной площади перед входом в парк имени Пушкина установлен памятник Андрею Рублеву. Вместе с иконописцем Даниилом Иконниковым (Черным) в 1408 году они восстановили и обновили стенопись внутри Успенского собора. К сожалению, изысканные фрески сохранились лишь частично.

Памятник Андрею Рублеву был открыт в августе 1995 года к неожиданному тысячелетию города Владимира. Фигура иконописца из бронзы изготовлена на Мытищинском заводе высокохудожественного литья. Это последняя работа народного художника России, московского скульптора Олега Комова. Над замыслом проекта Олег Константинович работал 20 лет и был очень рад, что он понравился владимирцам.

Иконописец, канонизированный в качестве святого на поместном Соборе Русской православной церкви в 1988 году, изображен одухотворенным, за работой. Он сидит в простом монашеском одеянии; в правой руке, готовой к движению, у него кисть; левая придерживает поставленную на колено икону. Фигура прекрасна утонченным благородством лица, плавными контурами мягких складок одежды. Но исчезнувшего с Соборной площади Пушкина все равно жалко!