Крупные ритейлеры игнорируют комбинат «Тепличный»

Администрация Владимирской области готовит бизнес-план для «Тепличного». Главный ориентир — федеральные сети, куда продукция местного комбината никак не может попасть. Сегодня комбинат имеет свою розничную сеть, делает поставки в гипермаркет «Глобус» и экомагазины. Но, по мнению областного руководства, это недостаточно. Нужно прорваться на прилавки сетевиков. Чтобы крупные ритейлеры заключили договоры с нашим комплексом, требуется серьезная модернизация.

Александр Ремига, первый вице-губернатор области

На сегодня у нас есть серьезные ограничения по работе с сетями. «Тепличный» очень слабо с ними работает.

Вызвано это технологическим процессом на самом комбинате и еще рядом обстоятельств. Крупные сети «X5 Ритейл» и «Магнит» не заключают договора, мы довольствуемся мелкой розницей.

Чтобы товары с грядки доходили до потребителя, нам нужно выходить в сети.

«Тепличный» выращивает на 24 гектарах цветы, огурцы, помидоры, перец, баклажаны и зелень.

Больше всего теплиц сейчас занимают огурцы, помидоры и розы. Урожай овощей собирают дважды в год: весной и осенью. Зимой продукцию «Тепличного» не купить — для работы в непрерывном цикле уже не хватает мощностей.

Еще максимум пять лет владимирский комбинат сможет оставаться наплаву и быть конкурентоспособным на рынке овощей закрытого грунта. Такую оценку дал Александр Ремига после изучения деятельности комбината и на основании исследования независимых экспертов.

Несмотря на то, что в этом году государственное унитарное предприятие стало акционерным обществом, комбинат продолжает субсидироваться из регионального бюджета. Власти не готовы увеличивать размер поддержки. Александр Ремига считает, что это сейчас это невыгодно и нецелезообразно. Поэтому через два месяца областные власти опубликуют проект модернизации комбината.



В администрации области обещают сохранить штат сотрудников комбината и вести модернизацию комплекса поэтапно, без закрытия всего производства. О том, каких инвесторов и на каких условиях сейчас обсуждают в «Белом доме», можно прочитать в материале «Призыва».