Коронавирусом за сутки заболели еще 27 жителей Владимирской области

Число заболевших коронавирусом за сутки жителей Владимирской области остается по-прежнему высоким. За 24 часа выявлено еще 27 новых случая заражения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее было на одного заболевшего меньше. А в минувшее воскресенье и вовсе был зафиксирован максимальный прирост заболевших. Сразу 28 случаев заражения. Не снижается и число активных носителей коронавируса.

На данный момент болеют 653 человека.

Но есть и положительная тенденция: летальных случаев снова не зафиксировано. Радует и число выздоровевших. За сутки излечились сразу 23 человека. Всего за время пандемии СOVID-19 диагностировали у 6345 человек. Выздоровели от болезни 5498 пациентов. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 194 человека.

Несмотря на отмену многих ограничений, во Владимирской области все еще обязательно носить маски в магазинах, торговых центрах, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте. Правда, соблюдают правила единицы. Ранее «Призыв» рассказывал о том, что проведенный в Коврове рейд выявил массу нарушений.