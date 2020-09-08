Коронавирусом за сутки заболели 30 человек

Суточный прирост новых случаев коронавируса во Владимирской области остается высоким. За минувшие 24 часа зафиксированы 30 новых случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее было на два заболевших меньше. Больше всего инфицированных снова во Владимире. Областной центр прибавил 10 человек в статистику распространения коронавируса. 4 инфицированных в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах, 3 – в Муромском районе. По 2 человека заболели в Александровском, Собинском и Селивановском районах. По одному заразившемуся добавили Радужный, Гороховецкий и Киржачский районы. За все время пандемии зарегистрирован 6551 случай заболевания.

В данный момент болеют 762 жителя Владимирской области.

Между тем обновлены данные по выздоровевшим от опасного вируса. Если днем ранее больничный не закрыл никто, то за последние сутки от COVID-19 излечился сразу 21 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Всего же не справились с инфекцией за время пандемии 197 пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области растет смертность. По сравнению с прошлым годом с января по август умерли на 7% больше человек.