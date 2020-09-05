Коронавирусом официально болеют почти 700 человек

Число активных носителей коронавируса во Владимирской области выросло почти до семи сотен. Сейчас, по официальным данным, болеют 699 человек. В конце августа таких пациентов было 649. Связано это прежде всего с увеличением суточного прироста. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 27 новых случаев. С наступлением осени этот показатель пошел в рост: 1 сентября — плюс 27 инфицированных, 2-ого — 29, 3-его — 31, вчера — плюс 32.

За прошедшие сутки подтверждены 27 новых случаев коронавируса.

Лидирует по суточному приросту Владимир. За прошедший день в городе подтверждено 6 новых случаев. Далее идет Гороховецкий район: плюс 4 инфицированных. По 3 случая прибавили Юрьев-Польский, Ковровский и Вязниковский районы. В Суздальском и Гусь-Хрустальном районах заболели по 2 человека. По одному новому случаю зафиксировано в Муромском, Александровском, Судогодском и Киржачском районах.

За сутки один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался. За все время пандемии официально подтверждены 197 летальных исходов. Выздоровели 16 человек. За все время болезнь победили 5568 из всех 6464 переболевших.

Ранее «Призыв» сообщал, что для пенсионеров старше 65 лет снова продлили режим обязательной самоизоляции.