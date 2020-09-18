Коронавируса в школах и детских садах Владимира нет

Один класс закрыт на карантин по ОРВИ

Среди владимирских школьников случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. На данный момент ни один из классов не ушел на дистанционное обучение в связи с COVID-19. Об этом «Призыву» рассказали в пресс-службе городской администрации. Аналогичная ситуация и в детских садах. По данным мэрии, все группы открыты и принимают детей.

На входе в школу детям измеряют температуру. Фото: vestirama.ru

Однако чиновники напоминают, что для карантина достаточно даже контакта ребенка с носителем вируса. Ели заболеет мама или папа школьника или воспитанника детского сада, тогда отправить домой и проверить на COVID-19 должны всех детей. Ранее во Владимире тесты на COVID-19 прошли более 50 малышей, посещавших дошкольные учреждения. Опасная инфекция у них не была обнаружена.

Один класс закрыт на карантин по ОРВИ.

Согласно официальной информации, сейчас только один класс в городе закрыт на карантин, но по ОРВИ. В остальных случая, дети продолжают обучение. При этом в родительских чатах активно сообщают, что школьники начали болеть. В основном речь идет о сезонных простудах. В некоторых случаях одновременно с насморком и кашлем дома остаются по несколько учеников из одного класса.

Один класс закрыт на карантин по ОРВИ. Фото: smolensk-i.ru

У нас каждое утро кто-то сообщает в чате, что у ребенка поднялась температура, появились сопли или кашель. А ведь учебный год только начался. У меня, например, ребенок тоже заболел. Но я думаю, что это связано с регулярными проветриваниями. Дети иногда остаются в классе на сквозняке, — рассказала «Призыву» мама владимирской школьницы. — Вызвать врача сложно. Они сами говорят, что работы очень много. Чтобы выписаться, мы просидели на приеме два часа.

При этом официально заболеваемость ОРВИ в городе ниже эпидемиологического порога.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 2 245 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 1 413 детей. На 10 тысяч населения области болеют 62 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регион поступила пробная партия вакцины от коронавируса. В добровольном порядке привиться смогут практикующие медики.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС


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