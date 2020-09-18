Коронавируса в школах и детских садах Владимира нет

Среди владимирских школьников случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. На данный момент ни один из классов не ушел на дистанционное обучение в связи с COVID-19. Об этом «Призыву» рассказали в пресс-службе городской администрации. Аналогичная ситуация и в детских садах. По данным мэрии, все группы открыты и принимают детей.

Однако чиновники напоминают, что для карантина достаточно даже контакта ребенка с носителем вируса. Ели заболеет мама или папа школьника или воспитанника детского сада, тогда отправить домой и проверить на COVID-19 должны всех детей. Ранее во Владимире тесты на COVID-19 прошли более 50 малышей, посещавших дошкольные учреждения. Опасная инфекция у них не была обнаружена.

Один класс закрыт на карантин по ОРВИ.

Согласно официальной информации, сейчас только один класс в городе закрыт на карантин, но по ОРВИ. В остальных случая, дети продолжают обучение. При этом в родительских чатах активно сообщают, что школьники начали болеть. В основном речь идет о сезонных простудах. В некоторых случаях одновременно с насморком и кашлем дома остаются по несколько учеников из одного класса.

— У нас каждое утро кто-то сообщает в чате, что у ребенка поднялась температура, появились сопли или кашель. А ведь учебный год только начался. У меня, например, ребенок тоже заболел. Но я думаю, что это связано с регулярными проветриваниями. Дети иногда остаются в классе на сквозняке, — рассказала «Призыву» мама владимирской школьницы. — Вызвать врача сложно. Они сами говорят, что работы очень много. Чтобы выписаться, мы просидели на приеме два часа.

При этом официально заболеваемость ОРВИ в городе ниже эпидемиологического порога.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 2 245 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 1 413 детей. На 10 тысяч населения области болеют 62 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регион поступила пробная партия вакцины от коронавируса. В добровольном порядке привиться смогут практикующие медики.