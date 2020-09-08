Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Флагман» на действия заказчика и организатора закупки МУП «Владимирводоканал» г. Владимира признана необоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «ФЛАГМАН»  на действия заказчика и организатора торгов – МУП «Владимирводоканал»  г. Владимира при проведении аукциона в электронной форме «Поставка люков чугунных», участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение №32009419948).

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона  №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях МУП  «Владимирводоканал»  г. Владимира  Комиссией  Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.

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