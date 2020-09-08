Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Е8» на действия ООО «Владимиртеплогаз» при проведении аукциона в электронной форме признана обоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «E8» на действия заказчика и организатора торгов — ООО «Владимиртеплогаз» при проведении аукциона в электронной форме на поставку комплектующих для теплообменников.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях ООО «Владимиртеплогаз» Комиссией Владимирского УФАС России было выявлено нарушение Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана обоснованной. В целях устранения выявленного нарушения, Комиссией Владимирского УФАС России в адрес Заказчика выдано предписание.