Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Альянс Авто плюс» признана обоснованной

Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрена жалоба ООО «Альянс Авто плюс» на действия Организатора торгов — департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Жалоба рассмотрена в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По результатам рассмотрения жалобы Комиссией Владимирского УФАС России департаменту транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документации, предусматривающих срок предоставления для подтверждения наличия у участника транспортных средств не менее 20 дней, раздел по разъяснению положений документации и исправление технических ошибок.