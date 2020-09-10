Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Альянс Авто плюс» признана обоснованной

Комиссией  Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрена жалоба ООО «Альянс Авто плюс»    на  действия Организатора торгов — департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области  по проведению  открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Жалоба рассмотрена в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По результатам рассмотрения  жалобы Комиссией Владимирского УФАС России департаменту транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области  выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документации, предусматривающих срок предоставления  для подтверждения наличия у участника транспортных средств  не менее 20 дней, раздел по разъяснению положений документации и исправление технических ошибок.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение