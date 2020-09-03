«Керосин» и «Снегурочка»: получите наслаждение от хорошего российского кино!

Финал кинофестиваля «Время молодых» прошел в минувшие выходные в Суздале. В течение шести месяцев зрители киноклуба «Политехник» оценивали фильмы молодых русскоговорящих режиссеров. В результате в финал вышли три полнометражные и три короткометражные картины: «Керосин» Юсупа Разыкова (16+), «Софичка» Киры Коваленко (16+), «Хрусталь» Дарьи Жук (16+), «Снегурочка» Асаада Аббуда (16+), «Три дня Клавы Грачевой» Ивана Григолюнаса (16+), «Не в форме» Егора Чичканова (16+). Жителям и гостям Суздаля предстояла выбрать из них победителей. И большинство голосов были отданы фильму «Керосин» многоопытного Юсупа Разыкова и короткометражке «Снегурочка» выпускника ВГИКа Асаада Аббуда. Но главное, зрители увидели, что в России по-прежнему умеют снимать красивое и умное кино, причем это наш, оригинальный продукт, а не попытка повторить западные образцы.

— В стране нет ни одного фестиваля, который был бы связан с молодыми российскими режиссерами, тем более в провинции их работы вообще очень сложно увидеть, — сказала на открытии фестиваля бессменный председатель киноклуба «Политехник» Вера Цветаева. — Кинотеатры не берут их в показ, считая нецелесообразным. Увидеть такие работы дает наш фестиваль, организованный владимирским киноклубом «Политехник» на средства Фонда президентских грантов.

А вот свой авторский фильм «Керосин» Юсуп Разыков снял без государственной поддержки, исключительно на деньги инвесторов. В прокате этот фильм должен был выйти 26 марта, но из-за угрозы эпидемии коронавируса российская премьера его перенесена на неопределенный срок. Внешне — это история одиноко живущей старой женщины, но это только самый первый смысловой пласт.

Сам режиссер определяет жанр фильма «Керосин» как индустриальная сказка.

Там везде есть перекличка с былинными образами: три богатыря, враги, выходящие из леса, Иван-дурак, живая вода, мёртвая… Поэтому вполне органично рядом с ними смотрятся и гигантская бочка с водой, превратившейся в керосин, курица, приносящая яйца с того света, умерший муж, который дозором ходит вокруг своей избы. И как любая русская сказка, «Керосин» полон множества смыслов, символов и метафор. И после просмотра фильма каждого зрителя посетят свои собственные открытия, благо в Интернете его можно найти.

На фестивале в Суздале «Керосин» представляли исполнители главных ролей – ярославские актеры Валерий Маслов и Елена Сусанина. Они и вышли на закрытии получать заслуженный приз – изящный кубок, изготовленный на Гусевском хрустальном заводе. Причем это уже 16-я фестивальная награда, которую заслужила кинокартина. А 86-летняя Елена Ивановна еще и номинирована на «Нику» за исполнение главной женской роли в этом фильме.

— Мне было очень страшно! Я до этого только в малюсеньких эпизодах снималась. А тут главная роль. Вот Валерий Сергеевич меня убедил: «Елена Ивановна, соглашайтесь! Вы не бойтесь! Юсуп все сделает, Юсуп все знает!» Совершенно неожиданно все, но случилось это чудо. На одном фестивале при вручении приза надо было что-то сказать, и я прочитала две строчки Давида Самойлова: «Но мы с тобой в чудеса не верим, Оттого их у нас не бывает!» Так вот надо верить в чудеса!

Валерий Маслов рассказал, как долго Юсуп Разыков искал подходящую музыку к необычному видеоряду «Керосина». Пока не обратился к Сергею Старостину, уникальному сочинителю и исполнителю этноджаза. Поначалу он не решался писать музыку для кино, но, увидев отснятый материал, Сергей Николаевич за ночь написал гениальный саундтрек к фильму. Причем Старостин очень интересно среагировал на кино: «Надо же, самый русский фильм в России снял узбек». В 2019 год он получил национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за лучшую музыку к фильму, Елена Сусанина – за лучшую главную женскую роль, а Юсуп Разыков – за лучший фильм.

— Я познакомился с Юсупом Разыковом в сериале «Федоров», — рассказал Валерий Сергеевич. — Я там сыграл эпизодическую роль. Через год он пригласил меня в фильм, идея которого у него только зарождалась. Через 4 года у него сложился сценарий, и мы сняли фильм «Турецкое седло». Елена Ивановна тоже снималась в эпизоде этого фильма. А в фильме «Керосин» Юсуп пригласил уже Елену Ивановну на главную роль, а меня ей в помощники. Это удивительный человек, удивительный режиссер со своим стилем. Его сценарии – это отдельные литературные произведения! Их нужно издавать отдельной книгой, потому что читать их – одно удовольствие! Это человек энциклопедических знаний, такой высокой культуры! Я счастлив, что на моем жизненном пути встретился такой человек, который обратил на меня внимание и дал мне вторую жизнь!

Если «Керосин» похож на русскую сказку, то «Снегурочка» начинающего режиссера Асаада Аббуда полна современного драйва. Утром первого января два несостоявшихся актера в образах Деда Мороза и Снегурочки завершили свою новогоднюю смену. У каждого свои планы на продолжение праздника. Но выходит так, что обычная драма перетекает в опасное роуд-муви, привычные нам с детства образы Деда Мороза и Снегурочки оказываются разрушены жестокой реальностью. В октябре 2019 года лента получила две награды на 39-м студенческом кинофестивале ВГИК: за лучший фильм по мнению студенческого жюри и специальный диплом за работу звукорежиссера.

Кроме яркой истории и экшн-сцен, в одной из которых каскадер даже разбил автомобиль, драйва «Снегурочке» добавляет исполнительница главной роли Катерина Беккер, также получившая на 39-м студенческом фестивале ВГИК приз за лучшую женскую роль. Снегурочка получилась милая и хрупкая снаружи, но жесткая и сильная по характеру, с яростью и отчаянием пытающаяся спасти своего Деда Мороза под динамичную песню Ильи Лагутенко «С Новым годом, крошка».

— Короткометражный фильм, с которым мы приехали, — рассказал Асаад Аббуд, — написал сценарист Матвей Зубов, окончивший мастерскую М.О. Воденко и М.А. Хмелик. Уже спустя неделю после первой встречи он написал ключевые точки истории, а дальше дело техники, «наращивание мяса», так сказать. Так в соавторстве мы и написали эту историю. Я очень доволен, что наш фильм попал в финал этого фестивале. Для меня это было достаточно неожиданно, потому что было много хороших работ, из которых не знаешь, кого выбрать. Мы с оператором фильма Георгием Шановичем очень рады были сюда приехать! Нас очень круто приняли! Получая награду на фестивале, понимаешь, что работаешь не зря, твой фильм нужен!

В Центре культуры и досуга Суздаля проходили не только конкурсные показы, но и творческие встречи с участниками съемочного процесса. Так кастинг-директор Дарья Коробова рассказала занятную историю, как на главную роль в фильме белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» попала актриса, очень похожая на певицу Мадонну в молодости.

— Мы полгода искали главную героиню. В это время Даша ездила по всей Европе, искала деньги, разговаривала с инвесторами и продюсерами, а я в снежной Москве за свои деньги снимала комнатку на киностудии «Amedia», где мы встречались с актрисами и проводили какие-то пробы. И вроде как одна девочка нравится, но что-то не то. И вроде другая девочка нравится, но тоже что-то не так. Была уже утверждена какая-то актриса, шли переговоры, но у меня было ощущение, что мой режиссер несчастлив. И неожиданно я вспомнила об Алине Насибуллиной, на тот момент еще студентке Школы-студии МХАТ, которую однажды видела на пробах.

Я сразу же позвонила агенту Алины и попросила выслать мне хоть какое-нибудь ее видео. Это было самое смешное актерское видео, которое я видела в своей жизни. Снимали на телефон в гостинице, после какого-то спектакля. Алина сидит, делая вид, что у нее вообще все прекрасно, и говорит: «Здрасьте, я Алина Насибуллина, я артистка, а еще я художник и перформер, а еще я могу не дышать 9 минут». Я смотрю и понимаю, что Алина очень напоминает мне Луизу Чикконе в молодости. Я высылаю Даше это видео, через 10 минут они мне перезванивают и спрашивают: «Где она? Она должна быть у нас прямо сейчас».

На съемочной площадке Алину Насибуллину называли «маленькой Мадонной», хотя такой образ получился абсолютно интуитивно, и у авторов фильма отлично получилось передать дух лихих 90-х. Время от времени приходилось возвращать себя к мысли, что события разворачиваются в Белоруссии, а не в России — такое интернациональное кино получилось у Дарьи Жук.

Хороши были и «Софичка» по повести Фазиля Искандера, и «Три дня Клавы Грачевой» о любовном треугольнике в ГУЛАГе, и комедийный триллер «Не в форме». Зрителям на фестивале было очень трудно выбрать победителя. Но они сделали – и это был выбор в пользу качественного и умного кино!

— Я считаю, что нужно давать зеленый свет авторскому кино, — рассуждает Асаад Аббуд, — потому что в нем люди полностью раскрываются. Сейчас у нас продюсерское коммерческое кино, в котором режиссер больше выступает как ремесленник. Ему ставят задачу, и он делает. Его творческая воля полностью ограничена. Но есть хорошие примеры – фильм «Дылда» Кантемира Балагова, который он делал с продюсером Юрием Родзянским. Там видно, что он делал то, что он хочет, как он видит, и в принципе его никак не ограничивают. И много у нас уже таких картин: «Класс коррекции» Ивана Твердовского, «Как Лёха Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. Эти все примеры служат толчком к тому, чтобы развивать хорошее зрительское кино.