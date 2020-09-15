Пальпация груди

Кажется, нащупала! Стоит ли искать у себя рак груди

Рекомендации специалистов

  1. Специальности маммолог не существует

    Итак, начнем с азов. Если вы внимательно прочитаете Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование», то никакого маммолога вы там не найдете, потому что такой медицинской специальности не существует ни в России, ни в Европе.

    Но стоит погуглить «маммолог во Владимире»,  популярный портал про докторов  сразу выдаст список из 15 врачей, о которых написано 244 отзыва. Все просто. Обычно в качестве маммолога работают онкологи, врачи УЗИ, гинекологи, хирурги. Такой специалист есть в каждой частной клинике Владимира.

     Цены на прием маммолога начинаются от 1000 рублей.

    УЗИ добавит к чеку рублей 800, биопсия образования еще столько же.

    Мы пообщались с несколькими владимирскими врачами и выяснили, в каком возрасте женщине стоит посетить этого женского доктора? Стоит ли самостоятельно искать образования в груди? И главное: что делать с этой находкой?

  2. Нащупала. Куда бежать?

    Первое и главное: лучше самостоятельно ничего не щупать, как бы это парадоксально ни звучало. Сейчас объясню. Если этот материал читает молодая девушка, женщина, которой еще нет 50 лет, в роду которой не было случаев рака молочной железы (далее — РМЖ) и которая не принадлежит к национальности евреев ашкенази (в этой национальной группе риск заболеть РМЖ генетически возрастает до 50%), то прекратите трогать свою грудь.

    Во-первых, человек без медицинского образования не сможет отличить норму от патологии: вы можете нащупать доли молочной железы или уплотнения, связанные с менструальным циклом.

    Во-вторых, 9 из 10  обнаруженных путем самообследования образований по результатам биопсии окажутся доброкачественными. (Подробнее об этом можно почитать на информационном портале врача Александра Мясникова).  А потраченные нервы, время и деньги на прохождение всех медицинских манипуляций вам никто не вернет.

    Узи груди

    Фото: gynpath.ru

    Но вернемся к ситуации, когда вы что-то нащупали. Все уже случилось и игнорировать это нельзя. Ваши действия при обнаружении уплотнения в груди:

    ПО ПОЛИСУ:

    • записываетесь к онкологу по месту жительства;
    • он выдает вам направление на маммографию или УЗИ;
    • если на УЗИ будет видно, что это киста (полое образование), то, скорее всего, на этом все закончится с рекомендацией наблюдать;
    • если образование будет плотным, вы возвращаетесь к онкологу, который выписывает направление в онкодиспансер;
    • там вас записывают на прием к  хирургу;
    • он вас осматривает и ведет в процедурный кабинет, где делает биопсию, которую отправляет в лабораторию;
    • два часа вы находитесь в мучительном ожидании;
    • вас вызывают в кабинет и сообщают диагноз. И в 90% случаев это будет НЕ РАК. Вместе с врачом вы примете решение, удалять или наблюдать.

    ЗА ДЕНЬГИ:

    • Можно перешагнуть пункт с получением направления, если записаться в окнодиспансер платно. Но тогда все манипуляции тоже будут производиться за ваш счет. Посещение вместе с осмотром, биопсией и гистологией обойдется примерно в 2500 рублей.
    • Также можно обратиться в частную клинику.  Выполняете все процедуры за раз. Единственное — результатов придется ждать несколько дней, так как чаще всего владимирские клиники отправляют препараты в московские лаборатории.

  3. Отдельно о биопсии

    Биопсия — это процедура, при которой берут частичку опухоли, чтобы впоследствии провести ее гистологическое исследование. Это не больнее, чем обычный укол. Выполняется хирургом под контролем УЗИ или «на глазок».

    Биопсия груди

    Фото: fibroadenoma.net

    И не нужно сразу паниковать при слове «новообразование». Скорее всего, чисто статистически оно окажется доброкачественным, к примеру, фиброаденомой. Фиброаденома — это опухоль, которая никогда не становится злокачественной.

  4. Фиброаденома - это рак?

    Нет. Раком молочной железы называют аденокарциному. Это злокачественное новообразование, а фиброаденома — доброкачественное. Это значит, что опухоль не прорастает в соседние ткани и не дает метастазов. При обнаружении на УЗИ или маммографии плотного образования, пациентку обязательно отправляют на биопсию. После подтверждения диагноза «фиброаденома» в России пациенткам советуют не затягивать с ее удалением. По мировым же стандартам ее наблюдают и удаляют, только если она начинает быстро расти.

    Фиброаденома груди

    Фото: beaten.ru

    Российских пациенток почему-то принято запугивать: как бы чего не вышло. А удаление доброкачественной опухоли — это риски для здоровья, как при любых оперативных вмешательствах. Плюс операция нарушает ткани молочной железы, что потом может воспрепятствовать грудному вскармливанию.

  5. А как же раннее выявление?

    Программа скрининга РМЖ предполагает, что, начиная с 40 лет, каждые два года каждая женщина должна проходить маммографию. Некоторым женщинам с большим размером груди рекомендуют начинать обследоваться с 35. Но тут тоже есть свои нюансы.

    Фото: psy.wikireading.ru

    Перед вами результаты исследования, которые показывают, что скрининг статистически не помогает уменьшить число смертей от РМЖ. И уже сейчас в некоторых странах начало регулярной маммографии переносят на 50 лет, а частоту на каждые пять лет. Но статистика — дело государственных служащих. Это они должны проверять целесообразность расходования бюджетных средств на программы скрининга. Дело каждой женщины — заботиться о своем здоровье и принимать решение о необходимости профилактики РМЖ самостоятельно со своим врачом. Потому что единичные случаи самостоятельного обнаружения рака и обнаружения рака на маммографии на ранней стадии никто не отменял, а каждый «единичный» случай — это целая человеческая жизнь.

  6. Как часто надо обследоваться

    Делайте маммографию каждые два года, начиная с 40 лет. Если у вас есть родственники (мама или сестра), которые болели РМЖ, начинайте обследоваться за 10 лет до возраста, в котором рак был обнаружен у ваших близких. Если у вас два и более родственника болели раком молочной железы или раком яичника, а также если были случаи РМЖ у мужчины в вашей семье, врач может порекомендовать вам пройти анализ на выявление генетической предрасположенности к РМЖ.  (Не удивляетесь, у мужчин тоже бывает рак молочной железы. Орган у них присутствует в рудиментарном состоянии. 1 %  всех случаев РМЖ приходится на представителей сильного пола).

    Всем поголовно делать этот анализ не имеет смысла, так как обнаруженные мутации могут быть малоинформативны, и вам вместе с врачом придется принимать решение на основании неоднозначных результатов.

    А решение это —  профилактическая мастэктомия (удаление тканей молочной железы).

    В качестве профилактики здоровым женщинам рекомендуют отказаться от курения и употребления алкоголя, кормить детей грудью, как минимум, до шести месяцев, принимать препараты эстрогена только под контролем врача, избавиться от лишнего веса. В общем, обычные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

    Ребенок сосет грудь, ребенок у груди

    Фото: babyblog.ru

  7. А есть ли какие-то симптомы рака груди?

    Да, но рак очень долго протекает бессимптомно. Появление симптомов говорит уже не о начальной стадии. Запомнить тревожные симптомы поможет картинка:

    Как определить раковую опухоль груди

    Фото: pikabu.ru

    С любым симптомом сразу идите к онкологу, маммологу или на маммографию/УЗИ.

     

     

С врачами беседовала Юлия Назарова

Заглавное фото: evrika.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.


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