Кажется, нащупала! Стоит ли искать у себя рак груди

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Специальности маммолог не существует
Итак, начнем с азов. Если вы внимательно прочитаете Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование», то никакого маммолога вы там не найдете, потому что такой медицинской специальности не существует ни в России, ни в Европе.
Но стоит погуглить «маммолог во Владимире», популярный портал про докторов сразу выдаст список из 15 врачей, о которых написано 244 отзыва. Все просто. Обычно в качестве маммолога работают онкологи, врачи УЗИ, гинекологи, хирурги. Такой специалист есть в каждой частной клинике Владимира.
Цены на прием маммолога начинаются от 1000 рублей.
УЗИ добавит к чеку рублей 800, биопсия образования еще столько же.
Мы пообщались с несколькими владимирскими врачами и выяснили, в каком возрасте женщине стоит посетить этого женского доктора? Стоит ли самостоятельно искать образования в груди? И главное: что делать с этой находкой?
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Нащупала. Куда бежать?
Первое и главное: лучше самостоятельно ничего не щупать, как бы это парадоксально ни звучало. Сейчас объясню. Если этот материал читает молодая девушка, женщина, которой еще нет 50 лет, в роду которой не было случаев рака молочной железы (далее — РМЖ) и которая не принадлежит к национальности евреев ашкенази (в этой национальной группе риск заболеть РМЖ генетически возрастает до 50%), то прекратите трогать свою грудь.
Во-первых, человек без медицинского образования не сможет отличить норму от патологии: вы можете нащупать доли молочной железы или уплотнения, связанные с менструальным циклом.
Во-вторых, 9 из 10 обнаруженных путем самообследования образований по результатам биопсии окажутся доброкачественными. (Подробнее об этом можно почитать на информационном портале врача Александра Мясникова). А потраченные нервы, время и деньги на прохождение всех медицинских манипуляций вам никто не вернет.
Но вернемся к ситуации, когда вы что-то нащупали. Все уже случилось и игнорировать это нельзя. Ваши действия при обнаружении уплотнения в груди:
ПО ПОЛИСУ:
- записываетесь к онкологу по месту жительства;
- он выдает вам направление на маммографию или УЗИ;
- если на УЗИ будет видно, что это киста (полое образование), то, скорее всего, на этом все закончится с рекомендацией наблюдать;
- если образование будет плотным, вы возвращаетесь к онкологу, который выписывает направление в онкодиспансер;
- там вас записывают на прием к хирургу;
- он вас осматривает и ведет в процедурный кабинет, где делает биопсию, которую отправляет в лабораторию;
- два часа вы находитесь в мучительном ожидании;
- вас вызывают в кабинет и сообщают диагноз. И в 90% случаев это будет НЕ РАК. Вместе с врачом вы примете решение, удалять или наблюдать.
ЗА ДЕНЬГИ:
- Можно перешагнуть пункт с получением направления, если записаться в окнодиспансер платно. Но тогда все манипуляции тоже будут производиться за ваш счет. Посещение вместе с осмотром, биопсией и гистологией обойдется примерно в 2500 рублей.
- Также можно обратиться в частную клинику. Выполняете все процедуры за раз. Единственное — результатов придется ждать несколько дней, так как чаще всего владимирские клиники отправляют препараты в московские лаборатории.
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Отдельно о биопсии
Биопсия — это процедура, при которой берут частичку опухоли, чтобы впоследствии провести ее гистологическое исследование. Это не больнее, чем обычный укол. Выполняется хирургом под контролем УЗИ или «на глазок».
И не нужно сразу паниковать при слове «новообразование». Скорее всего, чисто статистически оно окажется доброкачественным, к примеру, фиброаденомой. Фиброаденома — это опухоль, которая никогда не становится злокачественной.
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Фиброаденома - это рак?
Нет. Раком молочной железы называют аденокарциному. Это злокачественное новообразование, а фиброаденома — доброкачественное. Это значит, что опухоль не прорастает в соседние ткани и не дает метастазов. При обнаружении на УЗИ или маммографии плотного образования, пациентку обязательно отправляют на биопсию. После подтверждения диагноза «фиброаденома» в России пациенткам советуют не затягивать с ее удалением. По мировым же стандартам ее наблюдают и удаляют, только если она начинает быстро расти.
Российских пациенток почему-то принято запугивать: как бы чего не вышло. А удаление доброкачественной опухоли — это риски для здоровья, как при любых оперативных вмешательствах. Плюс операция нарушает ткани молочной железы, что потом может воспрепятствовать грудному вскармливанию.
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А как же раннее выявление?
Программа скрининга РМЖ предполагает, что, начиная с 40 лет, каждые два года каждая женщина должна проходить маммографию. Некоторым женщинам с большим размером груди рекомендуют начинать обследоваться с 35. Но тут тоже есть свои нюансы.
Перед вами результаты исследования, которые показывают, что скрининг статистически не помогает уменьшить число смертей от РМЖ. И уже сейчас в некоторых странах начало регулярной маммографии переносят на 50 лет, а частоту на каждые пять лет. Но статистика — дело государственных служащих. Это они должны проверять целесообразность расходования бюджетных средств на программы скрининга. Дело каждой женщины — заботиться о своем здоровье и принимать решение о необходимости профилактики РМЖ самостоятельно со своим врачом. Потому что единичные случаи самостоятельного обнаружения рака и обнаружения рака на маммографии на ранней стадии никто не отменял, а каждый «единичный» случай — это целая человеческая жизнь.
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Как часто надо обследоваться
Делайте маммографию каждые два года, начиная с 40 лет. Если у вас есть родственники (мама или сестра), которые болели РМЖ, начинайте обследоваться за 10 лет до возраста, в котором рак был обнаружен у ваших близких. Если у вас два и более родственника болели раком молочной железы или раком яичника, а также если были случаи РМЖ у мужчины в вашей семье, врач может порекомендовать вам пройти анализ на выявление генетической предрасположенности к РМЖ. (Не удивляетесь, у мужчин тоже бывает рак молочной железы. Орган у них присутствует в рудиментарном состоянии. 1 % всех случаев РМЖ приходится на представителей сильного пола).
Всем поголовно делать этот анализ не имеет смысла, так как обнаруженные мутации могут быть малоинформативны, и вам вместе с врачом придется принимать решение на основании неоднозначных результатов.
А решение это — профилактическая мастэктомия (удаление тканей молочной железы).
В качестве профилактики здоровым женщинам рекомендуют отказаться от курения и употребления алкоголя, кормить детей грудью, как минимум, до шести месяцев, принимать препараты эстрогена только под контролем врача, избавиться от лишнего веса. В общем, обычные рекомендации по ведению здорового образа жизни.
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А есть ли какие-то симптомы рака груди?
Да, но рак очень долго протекает бессимптомно. Появление симптомов говорит уже не о начальной стадии. Запомнить тревожные симптомы поможет картинка:
С любым симптомом сразу идите к онкологу, маммологу или на маммографию/УЗИ.
С врачами беседовала Юлия Назарова
Заглавное фото: evrika.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.
Обсуждение 2
Очень познавательно, спасибо!
вот так подробно впервые об этом читаю. Респект!