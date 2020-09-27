Каждый год киборгами становятся 2-3 жителя Владимирской области

Медики Владимирской области стали чаще выписывать своим пациентам бионические протезы. Раньше к этой технике «из будущего» врачи относились с недоверием, говорят в Фонде социального страхования. Но роботы уже проявили себя в деле — благодаря легким и современным протезам люди могут вернуться к полноценной жизни. Поэтому сейчас помимо стандартных, уже ставших привычными модульных протезов на нижние и верхние конечности, ФСС обеспечивает инвалидов высокотехнологичными средствами реабилитации с внешним источником энергии. За последние два года выдано 5 высокотехнологичных протезов на сумму более 14 миллионов рублей.

– На фото протез предплечья с внешним источником энергии. Его мы выдали молодому человеку. И он благодаря этому протезу может даже собирать маленькие детали, все пальцы функционируют. Здесь заложено 24 схвата и ещё около 7 настраиваемых, — рассказала «Призыву» Алла Шиголева, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации владимирского отделения Фонда социального страхования. — Каждому инвалиду выдается такая программа, и если там прописан, например, протез бедра с внешним источником, человек приходит к нам, пишет заявление, и мы начинаем работать. И в любом случае мы его обеспечим.

Каждый год бионические протезы получают 2-3 жителя региона.

Ежегодно в области 2-3 человека с инвалидностью получают совершенно бесплатно эти высокотехнологические протезы. Кто-то с увечьями родился, у кого-то приобретенные травмы, например, из-за несчастного случая, либо последствия сахарного диабета. Протез на фото стоит более 5 миллионов рублей, у него электронное управление. Функциональность приближена к реальным конечностям. И даже животные не отличают искусственную руку и ластятся, чтобы их погладили.

Но специалисты предупреждают, такие протезы подойдут не всем инвалидам. Необходимы показания, и что немаловажно – желание самих пациентов. Обеспечение бионическими протезами происходит на основании рекомендуемых индивидуальных программ реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида, разрабатываемых бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). После этой рекомендации врачей фонд проводит конкурсные процедуры, выбирает поставщика, с которым заключает контракт и конкретному пациенту изготавливается индивидуальный протез.

Ранее «Призыв» сообщал, что Фонд социального страхования запустил «Социальный навигатор». Мобильное приложение позволяет легко рассчитать свои положенные больничные и пособия.