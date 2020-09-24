Капитальный ремонт трассы М7 у деревни Омутищи подходит к концу

Многолетний ремонт федеральной трассы в Петушинском районе подходит к концу. Дорожники обновили 24 километра М7 «Волга». От финала автомобилистов отделяет километровый отрезок. Возле деревни Омутищи, около заправок до середины ноября останется ограничение дорожного движения. Там транспорт идет по одной полосе в каждую стороны. На остальных участках М-7 «Волга» построена полноценная четырехполосная дорога с разделением встречных потоков и наружным освещением.

Этого события жители всей Владимирской области ждали много лет, простаивая в многочасовых пробках. Исключение составляет только сам Покров. Из-за многочисленных жалоб горожан, недовольных намерением Упрдора убрать перекрестки с левым поворотами и «зебрами», федеральные дорожники перенесли работы на 2023 год.

Капремонт М-7 «Волга» возле деревни Омутищи выполнен на 75%.

— На сегодня завершен четвертый этап работ у деревни Омутищи, остался пятый. Устраиваем дорожную одежду, монтируем шумозащитные экраны с левой стороны от жилых домов. С правой стороны ради безопасности жителей пожертвовала экранами в пользу строительства съезда в сторону Омутищи. Интенсивное движение, безопасность граждан важнее. Жителям частных домов с правой стороны заменили фронтальные окна, — рассказал «Призыву» представитель подрядчика Анатолий Емельянов.

Скорость на протяжении всего обновленного участка будет ограничена 90 км в час. Смонтирован только один надземный переход около деревни Омутищи. На 113-м км обустроена разворотная петля, которая позволит безопасно развернуться в обе стороны. Дорожники укрепили обочины, смонтировали электроосвещение и продолжают устанавливать барьерное ограждение.

Следующий крупный объект – строительство платной скоростной магистрали М-12 «Москва-Казань». Как «Призыв» сообщал ранее, трассировка утверждена, контракты разыграны. Работы начнутся уже в 2021 году.