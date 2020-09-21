Какой вклад внесли владимирцы в победу на поле Куликовом?

Куликовская битва — это сражение известно, без преувеличения, каждому россиянину, даже если он очень слабо разбирается в истории. Невиданное прежде по числу участников, ожесточению, упорству и потерям сторон (это лучше всего отражает его неофициальное название Мамаево побоище), оно стало первым опытом объединения сил большей части русских княжеств против вековой угрозы со стороны Золотой Орды, первым шагом к освобождению русских земель от ненавистного монголо-татарского ига. Для нас, жителей Владимирской области, особенно интересно проследить участие земляков в одном из величайших сражений всех времен. И сразу же можно сказать: владимирцам есть чем гордиться!
Обсуждение 2
О,у меня 1 из 10…:-))..огромный пробел в истории…но тест великолепен!
У меня 3 из 10… Будем знать))