Какой вклад внесли владимирцы в победу на поле Куликовом?

Какой титул был у московского князя Дмитрия Донского, руководившего российским войском в Куликовской битве? Великий князь Владимирский Великий князь Муромский Великий князь Киевский Правильно! Неправильно! -

Князья какого княжества Владимиро-Суздальской Руси не участвовали в Куликовской битве, но полки свои выставили? Стародубского Суздальского Юрьевского Правильно! Неправильно! -

Что делал во время Куликовской битвы князь Дмитрий Донской? Осуществлял руководство войсками с Красного холма Сражался как простой воин Большого полка Командовал засадным полком Правильно! Неправильно! -

Кто из потомков великих князей Ярославских командовал владимирской и суздальской дружинами и погиб в Куликовской битве? Роман Прозоровский Андрей Ярославский Иван Ярославич Правильно! Неправильно! -

Чем особо отличились владимирские и юрьевские воины в самый опасный момент сражения? Они воевали в сторожевом полку и приняли смертельный бой с татарским авангардом Они составляли основу засадного полка, не позволившего ордынским силам с тыла атаковать русские войска Они подоспели на помощь, когда татарская конница врубилась в глубь московских и коломенских дружин и поразила боярина Михаила Бренка, который поменялся доспехами с Дмитрием Донским Правильно! Неправильно! -

Кто из наших земляков командовал полком правой руки, который во время битвы не отступил ни на пядь, позволив сохранить позицию русского войска в целом? Андрей Стародубский Андрей Муромский Юрий Мещерский Правильно! Неправильно! -

Сколько лет было князю Андрею Стародубскому во время Куликовской битвы? 19 38 60 Правильно! Неправильно! -

Как погиб молодой юрьевский воевода Тимофей Волуевич, тело которого нашли рядом с убитым в самом начале боя иноком Пересветом? Воевода погиб в неравной схватке с татарами, когда прикрывал владимирских воинов, отбивавших у неприятеля главное знамя русского войска Вместе со своими людьми воевода прикрывал вынужденное отступление левого полка русского войска Воевода погиб, защищая князя Дмитрия Донского Правильно! Неправильно! -

Сколько в Куликовской битве погибло владимирских, суздальских и муромских бояр, которых по нынешней терминологии можно считать офицерами того времени? 62 87 125 Правильно! Неправильно! -