Какие выплаты и льготы обещаны областью в 2021 году?

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В бюджете появились новые обязательства
Сегодня на возобновившихся очных заседаниях комитетов Заксобрания обсуждали основные направления бюджета грядущей трехлетки. На 2021 год сохранятся все 177 видов соцподдержки, осуществляемые за счет областного и федерального бюджетов. Ими на сегодня пользуются 564 тысячи человек. Президентские указы еще от 2012 года, касающиеся зарплат бюджетников, будут выполняться и дальше. Пособия на детей от 2019-2020 годов продлят. В 2021 году появятся новые обязательства, в бюджете дополнительно учтено 3,1 миллиард рублей.
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Начальное звено обещают накормить в 2021
Власти определились с долями финансирования расходов на горячее бесплатное питание начального звена в школах. Область взяла на себя 11%, остальное – за федеральным бюджетом. Всего на 2021 год предусмотрено 645 миллионов рублей. В меню входит горячее блюдо, горячий напиток и фрукт. Ученики 1-4 классов и их родители уже оценили качество и остались довольны. Чего нельзя сказать об основной школе. Там с меню и стоимостью питания творится полная неразбериха.
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Классным руководителям доплатят за труд
В 2021 году в бюджете предусмотрено 525 миллионов рублей на выплаты классным руководителям в школах области. Размер ежемесячной доплаты — 5 тысяч рублей. При этом сохранятся региональные доплаты: 2,4 тысячи рублей в сельских школах и 4 тысячи рублей в городских школах в среднем, ежемесячно, в зависимости от наполняемости классов. Классным руководителям добавилась нагрузка и по подготовке к ВПР, и по работе в условиях пандемии, и по обеспечению горячим питанием всего начального звена.
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Льготную ипотеку поделили между бюджетникам
С 2021 года на льготную ипотеку смогут претендовать не только доктора и учителя, но и артисты. Работникам учреждений культуры обещали компенсировать расходы на улучшение жилищных условий. Условия: работа в сфере не менее 5 лет, возраст работника – не старше 45 лет. За бюджетный счет обещают оплату первоначального взноса в сумме 20% от суммы ипотеки и компенсация ежемесячного платежа в сумме до 50%. В бюджете учтены расходы минимум на 15 семей.
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Семьям с детьми 3-7 лет доплатят
В 2021 году семьи с детьми будут получать ежемесячные доплаты. Есть только два условия: возраст детей — строго от трех до семи лет, доход семьи — не выше 10768 рублей на человека в месяц. Размер ежемесячной выплаты — 5390 рублей. Оформить такой вид поддержки можно через портал госуслуг и собесы. Из-за пандемии уровень безработицы вырос в 5 раз, поэтому для многих семей эти выплаты уже в этом году стали ощутимым подспорьем.
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Выплаты проиндексируют с января 2021
Все социальные региональные выплаты обещают проиндексировать с января 2021 года, на что в бюджете заложено 340 миллионов рублей. Размер индексации пока не утвержден, но не ниже уровня инфляции. Решено поднять размер стипендий в учреждениях среднего профессионального образования- на 4%. Это коснется только тех колледжей и лицеев, которые имеют бюджетные места и финансируется из региональной казны. Обещают проиндексировать региональный материнский капитал и единовременной пособие на рождение второго ребенка.
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