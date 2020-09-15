Какие выплаты и льготы обещаны областью в 2021 году?

В 2021 году семьи с детьми будут получать ежемесячные доплаты. Есть только два условия: возраст детей — строго от трех до семи лет, доход семьи — не выше 10768 рублей на человека в месяц. Размер ежемесячной выплаты — 5390 рублей. Оформить такой вид поддержки можно через портал госуслуг и собесы. Из-за пандемии уровень безработицы вырос в 5 раз, поэтому для многих семей эти выплаты уже в этом году стали ощутимым подспорьем.