Как пройти тест на СOVID-19 после возвращения из Турции

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После возвращения из каких стран нужно обязательно сдать тест
Сезон отдыха на российском черноморском побережье заканчивается. Владимирцы пакуют чемоданы в Турцию. Пока это единственная самая доступная страна, где можно без проблем отдохнуть во время пандемии. Причем здесь открыты все курорты. Единственное, по прилету из-за границы необходимо будет сдать тест на коронавирус. И нужно это сделать вовремя. Буквально на днях одна из владимирских туристок просрочила сдачу анализа и теперь ей грозит большой штраф. Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 15 июля все граждане РФ обязаны пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР (мазок). Такие меры были приняты санитарными врачами после отмены изоляции на 14 дней для людей, вернувшихся на родину. Об этом «Призыву» рассказала Юлия Косинец, директор «СанрайзТур-Владимир»: «Тест на ковид мы, прилетая в Россию, сдаем из всех заграничных стран. Исключение составляет только Абхазия и Южная Осетия».
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В какие сроки нужно сдать тест на COVID-19
Тест на коронавирусную инфекцию туристы обязаны сдать сразу по прилету и загрузить результаты на госуслуги в течение 72 часов после возвращения. Но как показывает практика, далеко не все владимирцы успевают это сделать. Бывает, что и частные клиники подводят, не укладываются в сроки. В региональном управлении Роспотребнадзора спешат успокоить наших туристов.
В течение трёх суток после возвращения нужно зарегистрироваться на портале и сообщить, что вы сделали тест.
Можно просто загрузить чек об оплате в клинике услуги. Результаты в ведомстве могут ждать до месяца. Если возникнут спорные вопросы, звоните на горячую линию 8-800-200-05-45 или 8(4299) 45-10-70.
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Где сдать тест? Цена вопроса
В аэропорту стоимость теста обойдется в 2500 рублей с человека. По прилету человек проходит по указателю в специальный кабинет. Внимание, здесь возможны очереди! У туристов берут мазок, а результаты отправляют на электронную почту. Поэтому если вас не ждет трансфер, можно сдать анализ сразу же в зоне прилета. А можно не торопиться и пройти процедуру дома.
В частных клиниках Владимира цены разные. В клинике «НМТ» ПЦР на ковид в срочном режиме (от 1 до 2 дней) проведут за 3500 рублей, от 1 до 5 дней – 2400. В «Палитре» можно сдать анализ не выходя из дома. Стоимость услуги — 2500 руб. (+ от 300 рублей за работу курьера по одному адресу). Результат анализа будет готов в течение 3 дней. За срочный придется заплатить 3500 рублей. Дешевле тест обойдется в клинике «Ситилаб» — 1900 рублей. Результат будет известен в течение 5 дней. Одно из самых выгодных предложений в Кожно-венерологическом диспансере. Здесь тест ждут до 7 дней, но стоит он всего 1400 рублей. Обычно туристы записываются на сдачу анализа ещё до отлета.
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Как загрузить результаты теста на портал госуслуг
Заходим на портал, ищем раздел «Передача результатов теста на коронавирусную инфекцию». Заполняем анкету. Здесь следует указать:
· паспортные данные;
· СНИЛС;
· адрес регистрации и фактического проживания (если требуется);
· страну, из которой прибыли;
· дату прибытия;
· номер рейса;
· данные медицинского учреждения, выполнившего тест;
· дату теста;
· данные о прибывших вместе с Вами несовершеннолетних детях.
После чего следует загрузите скан документа с результатом теста (или хотя бы чек об оплате) и отправить результаты. Ведомство проверит ваши данные и направит вам решение. Не исключено распоряжение об обязательном карантине на 14 дней.
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Готовы ли туристы тратиться на тесты и заполнять анкеты
Те люди, которые решаются поехать на отдых в Турцию, готовы на дополнительные расходы, говорят в турфирме. Они просто включают эту статью расходов на отпуск. Также все информированы о необходимости заполнять анкеты до отлета и после прилета.
— Сейчас туроператоры очень удобно сделали, они вместе с пакетом документов загружают все анкеты туристов. В том числе при вылете в Турцию. Её можно загрузить после того, как станет известен номер посадочного места. После в возвращения в Россию туристу обращаются в аэропорте на стойку информации, там расскажут, какую анкету заполнить. Ни у кого сложностей с этим не возникало, — говорит Юлия Косинец, — У меня женщины летали 60+, во всех нюансах легко разобрались.
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Какие штрафы грозят за игнорирование госуслуг
Недавно «Призыв» рассказывал о жительнице Владимира, которая после прилета из Турции сдала тест лишь на 4 день, а его результаты получила на 10-ый. Тест оказался отрицательным. Но из-за того, что анкета на госуслугах была запоздалая, девушке пришло уведомление из Роспотребнадзора о грозящем штрафе.
«Неисполнение Постановления влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства по ч.2 ст. 6.3 КОАП РФ в виде административного штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей и уголовную ответственность по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации», — цитирует Роспотребнадзор «Ассоциация туроператоров».
Если же эти действия (бездействия), повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа на граждан может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Но, как мы сообщали выше, все спорные вопросы стоит обговорить со специалистами регионального Роспотребнадзора. Здесь уверены, что до реальных штрафов дело не дойдет.
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Что изменилось на отдыхе в Турции
Многих туристов, помимо обязательных тестов на ковид, беспокоят новые правила пребывания в Турции. А именно – ужесточение масочного режима. Например, при заходе в столовую туристы обязаны быть в средствах защиты. Надеть маску могут попросить и загорающих у бассейна. Хотя на морском пляже можно отдыхать без сизов. Еду в тарелки туристов теперь накладывают сами официанты или повара. Возможно, это кого-то спасет от переедания.
На входе в отель установлены тепловизоры. Если у человека фиксируется повышенная температура, его отправляют в местную клинику на обследование. Так произошло с одной из владимирских туристок в сентябре этого года. Женщина простудилась в номере из-за кондиционера. Но тест на ковид ей всё равно пришлось делать в турецкой лечебнице, причем за свой счет. Анализ оказался отрицательным.
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