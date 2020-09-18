Как пройти тест на СOVID-19 после возвращения из Турции

Тест на коронавирусную инфекцию туристы обязаны сдать сразу по прилету и загрузить результаты на госуслуги в течение 72 часов после возвращения. Но как показывает практика, далеко не все владимирцы успевают это сделать. Бывает, что и частные клиники подводят, не укладываются в сроки. В региональном управлении Роспотребнадзора спешат успокоить наших туристов.

В течение трёх суток после возвращения нужно зарегистрироваться на портале и сообщить, что вы сделали тест.

Можно просто загрузить чек об оплате в клинике услуги. Результаты в ведомстве могут ждать до месяца. Если возникнут спорные вопросы, звоните на горячую линию 8-800-200-05-45 или 8(4299) 45-10-70.