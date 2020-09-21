Как получить статус малоимущих: пошаговая инструкция

Статус малоимущих дает денежные выплаты, скидку на оплату ЖКХ и другие льготы. В период пандемии и роста безработицы все это может оказать существенную поддержку. Статус малоимущих во Владимирской области получают, как правило, семьи с детьми, чей доход на каждого члена составляет меньше прожиточного минимума. Но среди льготников есть и одинокие пенсионеры. На какую помощь могут рассчитывать указанные категории граждан, «Призыву» рассказала Татьяна Гарева, заместитель директора управления социальной защиты населения по городу Владимиру.

Какой сейчас прожиточный минимум?

Во Владимирской области в этом году утверждена величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года.

На душу населения прожиточный минимум составил 11093 рубля.

Для трудоспособного населения – 12085, для пенсионеров – 9303, для детей — 11294 рублей. Эти расчеты и используются для предоставления мер социальной поддержки.

Как оформить статус малоимущей семьи?

Все семьи, кто хочет получить статус малоимущих, должны принести в свой территориальный собес:

паспорта,

свидетельства о рождении детей,

справку о доходе с места работы за три последних месяца,

справку о составе семьи.

Каждый год приносить весь пакет документов не нужно. Продлевать свой статус малоимущих необходимо только справкой о доходах. Причем перерыва в выплатах не будет. Если справки предоставлены не были, выплаты автоматически приостанавливаются.

На вопрос «Призыва», что делать, если один из родителей официально не трудоустроен, нам ответили, что он должен зарегистрироваться в Центре занятости населения. И принести справку уже из этого учреждения. Но принимается и просто письменное объяснение.

— Бывает, что у мужа, например, есть случайные заработки. Это носит заявительный характер. Они нам пишут, какой размер их зарплаты. Он должен предоставить нам свою трудовую, что он безработный. Либо из пенсионного фонда запрос, что не делается никаких отчислений. Вот эти документы они нам должны предоставить, — поясняют в управлении.

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, получает 40% от заработной платы, она может взять на работе справку о доходах и получить статус малоимущей, если общий доход семьи уменьшился и теперь он меньше прожиточного минимума.

Сейчас Владимире насчитывается 11 595 малоимущих семей, где проживает 19514 детей.

На данный момент размер ежемесячного пособия для таких семей составляет 473 рубля (на каждого несовершеннолетнего ребенка до 16 лет и учащихся до 18 лет). На детей одиноких матерей – 946 рублей. Также все дети из малоимущих семей имеют право на бесплатное горячее питание в школе.

Многодетные — отдельная категория

Из общей массы можно выделить многодетные малоимущие семьи. Таких в области около 1, 5 тысяч. Для них предусмотрены отдельные меры поддержки.

Выплаты на школьную и спортивную форму ребенка (1 раз в год) – 1884 рубля.

Выплата на питание и проезд – 1500.

На приобретение лекарств детям до 6 лет – 124 рубля.

Скидка на оплату за содержание детей в ДОУ – 396.

Дополнительное ежемесячное пособие – 94 рубля.

Ежегодная госпомощь в размере 3114 рублей.

А также компенсация семьям, проживающим в домах без центрального отопления – 2723 рублей.

И ещё 50% компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты.

Бесплатное горячее питание в школе.

Бесплатные поездки на моря

В этом году из-за пандемии льготные поездки на моря для многодетных семей были отменены. Утвержденный список переносится на следующее лето. Важно знать, что бесплатные путевки на Черноморское побережье России предоставляют как многодетным семьям, так и малоимущим, где может быть 1 или 2 детей . Ежегодно во владимирском управлении соцзащиты населения формируется очередь по заявкам нуждающихся. Получить подробную информацию о том, как встать в очередь, можно по телефону 33-04-13.

Отправиться на отдых может один из родителей со своими детьми от 7 до 17 лет.

Заявки начинают принимать с нового года. В среднем каждый год Владимир получает около 50-60 путевок для многодетных. Финансирование идет из областного бюджета.

Ознакомится с подробной информацией о положенных выплатах и льготах можно на сайте Управления социальной защиты населения по городу Владимиру. Адрес: г. Владимир, пр-кт Ленина, 53 тел.: (4922)-343537. Время работы: пн.-пт.: 8:00 — 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00.

Помощь благотворительных фондов

Также малоимущие семьи могут получать помощь от некоммерческих организаций. Например, владимирское отделение «Российский детский фонд» оказывает поддержку нуждающимся больше 30 лет. Сейчас здесь на учете состоит 600 малоимущих семей со всего региона. Детям благотворители дарят продуктовые наборы, одежду, к 1 сентября – канцелярские наборы, к Новому году – сладкие подарки.

— Когда к нам семьи обращаются, бывает, что и с неофициальной зарплатой, при беседе я всегда говорю: со мной, как с батюшкой, я всё равно узнаю, как живет ваша семья. Поэтому меня обманывать не надо. И они мне рассказывают о своих заработках, я их фиксирую. Потому что мы должны знать, кто у нас хуже живет, кто получше. Бывает программы, например, «Дари еду». Имы уже выбираем из общего списка, кому эти продуктовые наборы достанутся. — рассказала «Призыву» Елена Афанасьева, председатель владимирского отделения Российского детского фонда. – Мы дифференцированно подходим к оказанию помощи. А вот на сезонные праздники все малоимущие без исключения получают подарки.

Адрес фонда г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, оф. 113. Телефон (4922) 35-52-80.

А пенсионера могут признать малоимущим?

Что касается одиноких пенсионеров, им не придется собираться справки о своих доходах. Сотрудники соцзащиты сами сделают межведомственный запрос в пенсионный фонд, так же, как и справку о составе семьи. То есть пожилому человеку нужно будет просто прийти в собес с паспортом и пенсионным удостоверением.

А вот выплаты малоимущим пенсионерам предусмотрены один раз в год.

— Если он одинокий, если его доход меньше 9303 рублей, мы ему можем раз в год оказать государственную социальную помощь. Она составляет 3114 рублей. Остальные льготы пенсионерам уже предоставляются по и их категориям. Есть инвалиды, ветераны. И здесь малообеспеченность не учитывается, — рассказывает Татьяна Гарева.

Жилищные субсидии

Чтобы получить скидку на оплату ЖКХ малоимущие граждане должны обратиться на Северную, 28а, во Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения. Сюда нужно предоставить документы:

о собственности на жилье,

о количестве людей, прописанных в квартире;

коммунальные квитанции;

справку о доходе (он берется за 6 последних месяца).

70-летняя жительница Владимира Лариса Михайловна пользуется такой льготой уже несколько лет. В трехкомнатной квартире она прописана одна. Её пенсия составляет 16 тысяч рублей.

— В отопительный период счета за коммуналку приходят по 7-8 тысяч рублей. Мне на мой счет возвращается льгота в размере 1300-1400. Но в летний период, когда отопление отключают и мы платим где-то по 5 тысяч рублей, нам вообще ничего не отчисляет собес, — рассказала пенсионерка.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов семьи на оплату ЖКУ.

При предоставлении документов с 1-ого по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-ого числа текущего месяца. Если же документы предъявлены после 16 числа, субсидия будет начисляться со следующего месяца.