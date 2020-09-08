Как называют жителей городов Владимирской области?

8 сентября весь мир отмечает Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, открывшейся в Тегеране 8 сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и необходимости укрепления усилий по ее распространению. Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Это один из базовых показателей социально-культурного развития населения. В этот день «Призыв» предлагает неожиданный тест на испытание вашей грамотности. Проверьте, знаете ли вы, как правильно именуются жители городов во Владимирской области.
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Суздалянка)