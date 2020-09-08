Как называют жителей городов Владимирской области?

8 сентября весь мир отмечает Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, открывшейся в Тегеране 8 сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и необходимости укрепления усилий по ее распространению. Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Это один из базовых показателей социально-культурного развития населения. В этот день «Призыв» предлагает неожиданный тест на испытание вашей грамотности. Проверьте, знаете ли вы, как правильно именуются жители городов во Владимирской области.

Как можно назвать жительницу Владимира? Владимирка Владимировка Только жительница Владимира Правильно! Неправильно! - Как величают себя жители Мурома? Муромляне, муромлянин, муромлянка Муромцы, муромец, муромка Допустимы оба варианта Правильно! Неправильно! - Кто живет в Гусь-Хрустальном? Гусевчане, гусевчанин, гусевчанка Гусевцы, гусевец, гусевка Допустимы оба варианта Правильно! Неправильно! - А как правильно называть жителей Вязников? Вязниковцы, вязниковец, жительница Вязников Вязниковчане, вязниковчанин, вязниковчанка Допустимы оба варианта Правильно! Неправильно! - Кто живет в Петушках? Петушинцы, петушинец, петушинка Петушковцы, петушковец, петушковка Петушинцы, петушинец, жительница Петушков Правильно! Неправильно! - Как назвать жителя Юрьев-Польского? Юрьевец Юрьевполец Допустимы оба варианта Правильно! Неправильно! - Как именуют жителей Суздаля? Суздальцы, суздалец, суздалянка Суздаляне, суздалянин, суздалянка Суздальчане, суздальчанин, суздальчанка Правильно! Неправильно! - Как правильно упомянуть жителей Гороховца? Гороховчане, гороховчанин, гороховчанка Гороховцы, гороховец, гороховка Допустимы оба варианта Правильно! Неправильно! - Какое прозвание у жительницы Судогды? Судогодка Судогчанка Только жительница Судогды Правильно! Неправильно! - А каков феминитив у киржачан?

Киржачка Киржачанка Только жительница Киржача Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Как называют жителей городов Владимирской области? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook