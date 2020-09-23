Как найти хорошего репетитора в условиях пандемии

Дистанционными услугами репетиторов многие пользовались задолго до введения онлайн-обучения. Но в эпоху коронавируса репетиторам пришлось перестраиваться под новые запросы родителей и срочно перестраивать свою работу в условиях форс-мажора. Как это отразилось на ценах, спросе и предложениях?

Вместе с нашим экспертом, руководителем образовательного центра «Высший балл», Екатериной Комаровой мы обсудили, что поменялось в работе репетиторов в период пандемии. А владимирская мама поделилась опытом поиска репетитора онлайн и рассказала, почему она шесть раз за последние два месяца меняла педагогов.

Онлайн-репетиторы более востребованы

Согласно данным сервиса «Работа.ру», количество вакансий для репетиторов и учителей в России в августе этого года выросло на 66% по сравнению с июлем. Частные компании увеличили количество предложений на рынке на 82%, а государственные — на 15%. В топ «Пять самых популярных вакансий» вошли репетиторы по математике в начальных классах, преподаватели математики для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, преподаватели математики с 5 по 8 класс, репетиторы по иностранному языку и воспитатели.

Крен случился в сторону онлайн — обучения. Репетиторы, способные вести занятия через Интернет, востребованы как никогда! И если раньше родители для своих детей искали репетиторов по районам города, предпочитая занятия оффлайн, то сейчас обучение через Интернет экономит не только время, но и помогает всем сохранить здоровье и нервы.

Как отмечают эксперты, спрос на репетиторов онлайн взлетел в начале нового учебного года, потому что родители боялись (и страхи еще не прошли), что осенью опять объявят режим самоизоляции и детям вновь придется учиться дистанционно. Если раньше сентябрь и даже октябрь давал родителям время на раскачку, в этом году брать быка за рога им пришлось еще летом. В сентябре свободных репетиторов приходится напряженно искать.

Да, сентябрь несколько сбавил обороты — вакансий на рынке стало меньше. Но по-прежнему есть вакансии для репетиторов по русскому языку, математике, истории и обществознанию, а также для репетиторов, которые целенаправленно готовят к сдаче ЕГЭ.

Вилка зарплат у репетиторов

В среднем по стране репетиторам, работающим онлайн, предлагают зарплату до 55 000 рублей. В Москве были вакансии и на 230 000 рублей, в Санкт-Петербурге — на 130 000 рублей, а в Нижнем Новгороде — на 120 000 рублей. На сайтах по поиску работы во владимирском регионе есть вакансии для репетиторов по математике, английскому и немецкому языкам, для учащихся начальных классов. Конечно, нужны и те репетиторы, которые готовят к ЕГЭ. Зарплатная вилка от 25 000 до 60 000 рублей в месяц.

На сайтах, предлагающих услуги репетиторов, появилось много новичков, готовых по демпинговым расценкам «натаскать» ученика по любым темам. И почти все готовы работать дистанционно.

Подготовка к ВПР (занятие 45 и 60 минут) – от 400 до 1 200 рублей.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (занятие 60 минут) – от 467 до 2 000 рублей.

Занятия по предмету (45 минут) – от 300 до 3 000 рублей.

Ищите педагога по стране

Марина Петрова рассказывает о поисках своего репетитора:

— Сын с 3 класса ходил заниматься английским языком к очень хорошему, профессиональному репетитору. Она поставила ему произношение, научила понимать суть языка. Она в профессии давно — 45 лет. И когда началась пандемия, педагог занятия прекратила (до сих пор не ведет). Мы подождали месяц. Сын перешел в 9 класс,

Сначала я прошлась по владимирским форумам, почитала, поспрашивала. Потом искала на сайтах. За лето мы поменяли шесть репетиторов, которые работали онлайн. У каждого из них я была на первом и втором занятии с сыном, вникала в ситуацию.

Не стесняйтесь присутствовать на занятии, обсуждайте впечатления с ребенком. Видно, когда преподаватель «плывет», утыкаясь в бумажки.

Но мы нашли! Нетитулованного (не профессор, доцент и прочее), не в возрасте, а женщину 35 лет, но с такой замечательной энергетикой преподавателя, она так интересно давала материал, используя современные методики. Сын столько узнал, даже меня попросил на время летних каникул заниматься не 2, а 3 раза в неделю. Мы с отцом, конечно, удивились, но согласились. И летом сын погрузился в свой английский. Со школой пока оставили два раза в неделю, дальше посмотрим. Сын хочет попробовать себя в олимпиаде.

Советы от Марии Петровой по поиску педагога:

Не все репетиторы могут работать онлайн, хотя и уверяют, что могут и способны. Не понравился, что-то не устраивает — меняйте, ищите своего репетитора!

Дорого не всегда хорошо. Занимались мы у профессора за 1 500 рублей за 45 минут. Сын говорит, что это были самые скучнейшие занятия. Онлайн 90 минут с нашим репетитором сейчас выходят в 1 200 рублей. И она из Новосибирска. И даже разница в 4 часа никак не помешала. . Насколько я знаю, у нее есть ученики из Питера, Нижнего Новгорода.

Родители вынуждено распробовали онлайн-формат обучения. И поняли, что это удобно, менее затратно, есть выбор. Экономится время на дорогу, подбирается удобное время занятий. Урок можно проводить и в 9 утра в выходной, и заканчивать в 22.00 вечера, не надо встречать-провожать, беспокоиться. Дистанционное обучение у репетиторов оказалось не таким страшным, как и дистанционка в школе.

Кто смог, тот и победил

Екатерина Комарова делится впечатлениями от изменения в работе репетиторов в эпоху коронавируса:

— Моя хорошая подруга напоминает постоянно всем, что китайское слово «кризис» состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой — «возможность». Таковы две основные тенденции пандемии, в которую мы попали этой весной. Эти тенденции отразились не только на рынке репетиторских услуг, но и во всех других сферах.

Что мы в итоге получили? «Матерые» репетиторы, к которым дети приходили заниматься домой, не смогли (не все, конечно, но многие) перестроиться в формат онлайн. И детей весной подхватили онлайн-курсы, школы, которые давно работали в таком формате.

В силу дистанционного образования репетиторы решали не только проблемы подготовки к ЕГЭ, но и текущие нужды и потребности по предметам. Рекордно вырос спрос на отдельные видеоконсультации. Чрезвычайно востребованы стали полноценные занятия на удаленке. Учитель объясняет, спрашивает, предлагает задания, организует совместный поиск решений. Все, как на обычном уроке, только онлайн.

Москва в такой системе жила давно, владимирские школьники перестаивались постепенно. Могу сказать по своим ученикам: все благополучно перешли в онлайн-формат, потому что других вариантов просто не было.

Екатерина Комарова видит две основные тенденции в работе репетиторов. Есть те, кто перестроился в онлайн–формат. И они оказались очень востребованным, потому что вырос и спрос, и предложения. И те, кто не смог перестроиться, занял категорическую позицию, мол, только живое общение. Они ждали снятия запрета. Дождались, но оказались не удел:

— Я с восхищением наблюдала за коллегами, которые в солидном возрасте записывали видеокурсы, проходили обучение онлайн-форматам. Еще одна тенденция в репетиторском мире – выход из регионов на Россию. Это крутая возможность поработать со школьниками всей страны. У меня, например, на занятиях были дети даже с Дальнего Востока. И если бы не пандемия, у меня никогда не было бы возможности поработать с этими ребятами.

Репетиторам, учителям пришлось срочно самообразовываться, проходить разного рода образовательные курсы по ведению социальных сетей, по работе онлайн-платформ, общаться с коллегами по стране и миру, делиться опытом, получать знания. В итоге у тех, кто не отринул новое, не побоялся интернет-пространства, вырос профессионализм и компетенции. У родителей появился больший выбор. А у детей – больше возможностей интересно и результативно учиться.