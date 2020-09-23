Изменится схема движения на перекрестке «Пекинки» и бульвара Иванова

Федеральные дорожники собираются скорректировать схему движения на пересечении «Пекинки» с бульваром Иванова во Владимире. Появится отдельная полоса для удобного поворота и разворота с главной дороги. Это делается, прежде всего, для безопасного движения общественного транспорта. Сейчас городской автобусный маршрут № 1С, который следует до СНТ в Сельцо, вынужден разворачиваться через автозаправку, что недопустимо по правилам перевозки пассажирским транспортом.

За время капитального ремонта «Пекинки», который стартовал в июне 2018 года и до сих пор не закончился, схема движения на перекрестке менялась несколько раз. Убирались левые повороты, добавлялись стрелки направо, регулировали фазы светофора. Сейчас на этом перекрестке частенько возникают заторы на второстепенных дорогах. Недостаточно полос для движения прямо и налево. Но это зона ответственности уже не федеральных дорожников, а городских властей. О чем и говорили ранее в Упрдоре. Более того, в этом году дорогу по бульвару Иванова ремонтировали, могли бы и немного расширить, чтобы хватило место для отдельной полосы на выезд.

Диалог Сергея Литвинкина, замглавы администрации г.Владимира и Дмитрия Климова, заместителя начальника «Упрдор Москва-Нижний Новгород»

С.Л. — «Росавтодором» дано предложение об организации полосы. Если мы движемся с Нижнего на поворот к бульвару Иванова, будет установлена стрелка. И разворот там же.

Д.К. — По образу, как у «Глобуса» сделан поворот, будет отдельная полоса для поворота автобусов. Стрелка будет работать для поворота.

До завершения работ на федеральной трассе в черте Владимира осталось два месяца.

За счет обустройства отдельной полосы на «Пекинке» разгрузятся и полосы на второстепенных дорогах. Частично проблема с заторами на этом перекрестке будет решена. В первую очередь для общественного транспорта. Автобус № 1С войдет в свой привычный график.

Также решили сделать более безопасную остановку для автобусов на перекрестке «Пекинки» и Веризино. Местные власти и дорожники договорились, что общественный транспорт будет заезжать на парковку у НИКТИД. Там поставят остановочный павильон. Сейчас автобусы высаживают пассажиров прямо на проезжую часть. На этом участке нет даже заездного кармана или обустроенного съезда для транспорта.

Ранее «Призыв» сообщал, что изменится схема на самом проблемном перекрестке на «Пекинке» — в районе Горького и дороги в сторону Юрьев-Польского. Федеральные дорожники собираются регулировать фазы светофора дистанционно.