Избирательные участки проверили с собаками

Избирательные участки Владимира проверили на готовность к выборам в органы местного самоуправления. Особое внимание уделили антитеррористической защищённости объектов. Кинолог с собакой обследовали помещения, здания и прилегающие территории на наличие взрывоопасных устройств. Участие в мероприятиях приняли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками полиции и представителями территориальных избирательных комиссий.

На избирательных участках проверили, как соблюдаются меры безопасности.

Помимо этого, маршруты патрулирования вневедомственной охраны Росгвардии будут скорректированы и приближены к местам проведения голосования. Безопасность избирательных участков росгвардейцы будут обеспечивать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня в 8.00 во Владимире открылись двери 141 избирательного участка, на которых 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование за кандидатов в депутаты Владимирского горсовета XXVIII созыва. Избирательные участки в эти два дня, а также 13 сентября, когда состоится Единый день голосования, будут работать с 8.00 до 20.00.

На всех избирательных участках строго выполняются рекомендации Роспотребнадзора. Проводится регулярная дезинфекция, а участники процедуры выборов работают в средствах индивидуальной защиты. Всего в выборах депутатов Владимирского горсовета XXVIII созыва смогут принять участие 274 013 жителей областного центра. Как ранее сообщал «Призыв», предстоит избрать 25 депутатов горсовета из 162 зарегистрированных кандидатов.