Иван Ургант оценил дороги Владимирской области

Иван Ургант этим летом много путешествовал по стране. О своих поездках он рассказал в первом выпуске «Вечернего Урганта» в новом телесезоне. Ведущий побывал в Старой Руссе Новгородской области, посетил Карелию с Дмитрием Хрусталевым, провел время на Финском заливе, был в городе Любим Ярославской области. В августе Иван Ургант гостил в Суздале с семьей. Фото из поездки он поделился в своем Инстаграме. «Я был в Суздале. Там очень красиво, очень гостеприимно», — отметил ведущий. Путешествовал он на машине, поэтому мог оценить качество дорог.

— Тысячи километров я проделал, друзья, очень хорошее качество дорог! Я оценил. Новгородская, Владимирская, Ленинградская, Ярославская области — мы все проехали, — рассказал в эфире Иван Ургант. — Я сейчас не хочу никого обижать из областей. Я не буду сравнивать, где дороги хуже. Но скажу одно: сравнение не в пользу Ярославской области.

До 2024 года в области должны отремонтировать более 480 км дорог.

Судя по всему, Иван Ургант путешествовал по федеральным трассам. Остальные дороги в регионе оставляют желать лучшего. Впрочем, в этом году, как ранее заявляла администрация Владимирской области, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планировалось отремонтировать более 53 километров дорог в восьми районах, в том числе Суздальском. До 2024 года в нормативное состояние должны привести более 480 километров дорог местного, регионального и межмуниципального значения.

Ранее «Призыв» сообщал, что завершается строительство транспортной развязки в Вязниках. Транзитный транспорт хотят запустить уже в октябре. Новый отрезок соединят с существующей трассой по прямой.