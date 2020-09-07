Иван Клюн: владимирский авангардист в тени Малевича

1 сентября 1873 года в деревне Большие Горки Покровского уезда Владимирской губернии родился Иван Клюнков (Клюн), русский художник, график, скульптор и теоретик искусства, мастер русского авангарда первой половины XX века. Его судьба была яркой, а творческая жизнь насыщенной, но художник не смог занять достойное место в истории русской живописи. Будучи другом и последователем автора знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича, он все время оставался в тени великого авангардиста, поэтому творчество Клюна не привлекло достойного внимания советских и российских искусствоведов и историков. Только недавно его творчеству стали уделять пристальное внимание: в цикле «Архив русского авангарда» была проведена персональная выставка художника, издан сборник его теоретических статей и воспоминания. Давайте вслед за владимирской авангардисткой Ольгой Розановой вспомним имя талантливого живописца Ивана Клюна.

Первые шаги в искусстве

В поисках лучшей жизни в 1881 году семья Клюнковых переехала на Украину и поселилась в Киеве. Там будущий художник впервые проявил интерес и способности к рисованию. Но поскольку большого достатка в семье плотника-старовера не было, родители не разрешили единственному сыну получить ненадежную в финансовом отношении профессию живописца. Иван поступил в Киевское реальное училище и стал учиться на бухгалтера, а в свободное время самостоятельно изучал живопись, перерисовывая из журналов репродукции известных картин.

В начале 1890-х Клюнков окончил училище и примерно в 1892 году поехал работать вместе с отцом в местечко Рамонь Воронежской губернии. Там он служил помощником бухгалтера на сахарном заводе, а в свободное от службы время продолжал заниматься рисованием. В Рамони молодого человека чуть не женили.

Он познакомился с «молодой девицей, брюнеткой, очень красивой и с темпераментом», навещавшей иногда своего дядю – кассира завода. Ее отец был богатым подрядчиком в Воронеже, «который имел собственный дом с фруктовым садом на Садовой улице». Родители барышни пригласили молодого бухгалтера бывать у них дома, и были не прочь выдать за него свою единственную дочь. Когда предложения жениться стали настойчивыми, Иван внезапно взял расчет и уехал из Рамони.

Этот поступок художник в своих воспоминаниях объяснил «бессознательным стремлением к более высокому положению, к более значительным интересам».

Клюнков переехал жить к дяде в польский город Ломжа (Польша в то время была в составе Российской Империи). Вдали от родительской опеки Иван в 1896 году поступил в Рисовальную школу Общества поощрения художеств в Варшаве, но параллельно продолжал работать бухгалтером. После двух лет учебы в Польше Клюнков переехал жить в Москву.

Москва

В столице Иван устроился работать сначала счетоводом, а затем бухгалтером. Стремясь продолжать обучение живописи, Клюнков стал посещать московские частные студии художников Владимира Фишера и Ильи Машкова, а в 1903 году поступил студентом в студию Фёдора Ивановича Рерберга, обучившего его технике акварели. В эти годы художественные вкусы Клюнкова были традиционными. Он увлекался творчеством передвижников, писал реалистические пейзажи и натюрморты.

Впрочем, некоторые источники пишут, что в начале 1900-х годов художник писал и в традициях символизма и модерна под влиянием творчества Врубеля, Борисова-Мусатова и Милиотти. А еще большое впечатление на художника произвели выставка современной французской живописи, которая проходила в 1908 году в редакции журнала «Золотое руно», и выставка произведений французских художников из коллекции Щукина. Художник даже пытался писать пейзажи в импрессионистической манере.

С 1908-го по 1911 год Клюнков экспонировал свои работы на выставках Московского товарищества художников. К этому времени Иван женился и, чтобы прокормить семью, продолжал работать бухгалтером. Опасаясь, что его художественные наклонности могут повлиять на отношение к нему начальства и во избежание неприятностей по службе, художник стал подписывать картины фамилией своего прадеда – Клюн.

Период творческих поисков

В студии Рерберга Клюн в 1907 году познакомился, а затем и подружился с Казимиром Малевичем. Отношения художников были настолько дружеские, что, когда Малевич перевез в Москву семью, он первое время жил в доме Клюна. Эта встреча стала переломным моментом в его творческой жизни, поскольку Малевич оказал колоссальное влияние на дальнейшее развитие художника, ввел его в художественные круги русского авангарда, приобщил к творческим и теоретическим поискам новых путей в искусстве.

Впрочем, исследователи авангардной живописи, проанализировав работы Малевича и Клюна 1900-х годов, признают ведущую роль Клюна в их творческой деятельности. Особенно это первенство видно в цикле, получившем название «Эскизы фресковой живописи» (1907). Главный редактор издательства «Русский авангард» Андрей Сарабьянов тоже называл Клюна фигурой международного значения: «Клюн, как и многие русские авангардисты, был предтечей многого из того, что обрело впоследствии почву за рубежом».

В 1910-х годах художник прошел почти через все направления модерна и начального авангарда, прежде чем окончательно нашел себя в кубизме. Но в отличие от Малевича, который видел в кубизме возможность создания «алогизма», Клюн находил в нем, прежде всего, логику, его предметы расчленены, но вполне узнаваемы. Авангардисты активно участвуют в культурной жизни «футуристической» Москвы и выставляют на многих авангардных выставках.

С 1913 года художник увлекся новыми формами, он создавал конструкции-коллажи из дерева, металла, стекла, фаянса, проволоки и других материалов, которые получили название скульптокартины, или пикторельефы. С 1915 года начинается период беспредметного творчества Клюна, то есть переход к супрематизму. Он был одним из составителей манифеста супрематизма, опубликованного в каталоге второй футуристической выставки в Москве.

В этом же 1916 году художник принял участие в выставке общества «Бубновый валет», которым восхищался еще во время их первой выставки в 1911 году. Вместе с другими художниками-супрематистами художник сотрудничал также с кустарными артелями в деревнях Вербовка и Скопцы.

Революция и разрыв с Малевичем

После октябрьских событий 1917 года Клюн, как и многие представители авангардного искусства, стал заниматься общественной деятельностью. Одним из первых поручений художника стало агитационное оформление Театрального сквера в Москве, которое Клюн выполнил совместно с Лентуловым. В 1918 году художник стал работать в Коллегии по делам изобразительных искусств Наркомпроса (отдел ИЗО), где до 1921 года заведовал Всероссийским центральным выставочным бюро.

В 1918 году художник поссорился с Малевичем и решил отойти от супрематизма, назвав его трупом «с остановившимся мертвым взором».

Весной 1919 года в Москве на выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» Клюн представил 62 работы супрематической живописи и графики под общим названием «Искусство цвета» и объявил о своем окончательном разрыве с супрематизмом и обращении к «живому» искусству цвета. Клюн продолжал активно рисовать и писать теоретические статьи. В 1918 году он стал преподавать дисциплину «Цвет» на факультетах живописи и керамики в Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ). ГСХМ были созданы на базе Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а с 1920 года реорганизованы в ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские).

В 1920 году художник стал членом Института художественной культуры (Инхука), но из-за творческих разногласий через два года покинул его. С 1921 года Клюн состоял членом-корреспондентом АХН (Академии художественных наук), с 1925 года сотрудничал с объединениями ОСТ (Общество станковистов) и «Четыре искусства», с Государственным фарфоровым заводом в Петрограде. В 1924-1925 годах вел научную работу в исследовательском отделе Музея живописной культуры, где изучал взаимосвязь цвета и формы. В 1925 году на первой выставке ОСТа художник представил свои новые работы, написанные по выработанному им цветосветовому принципу.

Во второй половине 1920-х годов Клюн увлекся французским искусством, вспомнив юность, он стал копировать из журналов картины Пабло Пикассо, Жака Брака и Хуана Гриса. Особенно привлекло Ивана творчество французского художника и основателя пуризма в живописи Амеде Озанфана (Amédée Ozenfant, 15 апреля 1886 — 4 мая 1966). Напомню, пуристы (от французского pur — чистый) хотели создавать простую и функциональную живопись, используя точное соединение геометрических орнаментов и отвергая декоративность и манерность. До середины 1930-х годов Клюн создавал натюрморты в духе пуризма.

Новые работы, определяемые самим художником, как «конструктивный реализм», Клюн впервые показал на выставке общества «Четыре искусства» в 1926 году.

Последние годы

Удивительно, но, более десяти лет занимаясь профессиональной художественной деятельностью, Клюн продолжал совмещать ее с должностью бухгалтера.Только в 1927 году художник вышел на пенсию по состоянию здоровья. Казалось бы, можно было отдыхать, но Клюн вступает в Общество русских скульпторов и на его второй выставке представляет свою беспредметную скульптуру «Электрификация». Чтобы кормить семью, художник рисовал плакаты для «Совкино» и цветочные композиции для Треста зеленых насаждений.

Впрочем, к середине 1930-х годов художник, чтобы не попасть в опалу к представителям официального искусства, вынужден был перейти к живописи правящего соцреализма, но его реалистические картины не принесли художнику успеха. В своем дневнике в конце 1930-х годов Клюн с горечью писал: «У нас нет социалистического реализма, а есть «реализм эпохи социализма», одетый в форму предыдущих эпох. Работа над созданием формы социалистического реализма подменена борьбой с формализмом».

Прошлые беспредметные работы художника стали подвергаться критике за «формализм», к тому же в 1934 году был арестован сын Георгий, а в 1938 году самого художника исключили из кооператива «Всекохудожник». Клюн даже согласился на заказ Института лесного хозяйства и рисовал с натуры иллюстрации для книги «Пороки древесины». Эта работа его раздражала, но надо было как-то выживать. Для души художник продолжал писать натюрморты, при этом щедро раздаривал их знакомым.

К творческим проблемам добавились личные беды: в 1939 году умерла его жена, в 1942-м погиб на фронте сын Георгий. Сердце художника не выдержало, 13 декабря 1943 года Иван Клюн скончался. Его картин сохранилось немного, они находятся в музейных коллекциях и частных собраниях России, Европы и Америки.