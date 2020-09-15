Храм на месте кафе «Блинчики» планируют открыть в этом году

Строительство церкви в честь Святого Равноапостольного князя Владимира на стадии завершения. Об этом «Призыву» рассказал священник Алексей Кузьминых, ключарь храма. В декабре прошлого года здесь установили купола, кровлю покрыли медью. Одновременно в храме может находиться до 300 прихожан. Настоятелем является правящий архиерей — митрополит Тихон, а проводить богослужения будут сразу несколько священнослужителей.

— В этом году застройщик, компания «Игротек» должен передать его в епархию. В нашем ведении уже заниматься внутренней отделкой. Сейчас мы готовим разводку электроэнергии, устанавливаем сигнализацию, в том числе пожарную. Проведение остальных инженерных сетей в процессе установки. Всё согласовано с городской администрацией. До Нового года всё должно быть подключено и завершена внутренняя отделка, — пояснил отец Алексей.

После сдачи храма духовенство займется внутренним убранством помещений: размещением иконостаса и подсвечников, а также установкой колоколов, которые уже заказаны. Самый большой колокол будет достигать 90 сантиметров в диаметре.

Для храма уже заказали колокола.

Новый храм в центре города посвящен не только равноапостольному князю Владимиру, но и благоверному великому князю Александру Невскому, всем святым владимирским князьям, а придел назван в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы. Закладной камень в 2016 году в начале строительства освящал бывший владыка Евлогий.

Открытие храма переносилось несколько раз. Но на финишную прямую застройщик вышел только сейчас. Когда начались первые раскопки, было обнаружено более сотни захоронений прихожан прежней, разрушенной в 60-х годах XX века Пятницкой церкви. На её месте был построен советский общепит «Блинчики», который демонтировали в 2016 году.

Освящение нового храма и прилегающей территории, скорее всего, пройдет уже в следующем году и будет приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Вход в церковь будет свободный для всех, заверило духовенство.

Ранее «Призыв» сообщал, что госинспекция по охране объектов культурного наследия выдала епархии разрешение на ремонт Богородице-Рождественского монастыря во Владимире. Конкретно — на его стены и башни XVIII века.