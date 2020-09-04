Хиты «Рекорд Оркестра», молодежный фестиваль и шедевры живописи: афиша на выходные

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Ультрамарафон Fountastic Rockstle Ultra Trail 6+
В усадьбе Храповицкого стартует трейловый забег «Fountastik Rockstle Ultra Trail». Трасса пройдёт через достопримечательности Судогодского района — Дюкинский карьер и природный фонтан. Планируется шесть забегов. Три вспомогательных: в 1,5, 3 и 10 км. Первые два пройдут по территории усадьбы мимо прудов. Третий – вдоль реки Судогда с переходом через плотину на «Мельнице». И три основные: ультрамарафон – 55 километров, марафон — 42 км и полумарафон – 21 км, пролегающие через карьеры и фонтан. Предусмотрена и трасса для детей. Стартовую арку планируется расположить на площади между скотным, конным, каретным двором и Домом культуры п. Муромцево.
Финишируют спортсмены по плану вновь на площадке в усадьбе. Для них здесь будет организован концерт групп «Директор Азовского моря» и «Рекорд Оркестр», который могут посмотреть все желающие. На финишной поляне для спортсменов будет создана санитарная зона с душем, туалетами. Предполагается работа кафе. Для болельщиков, когда бегуны уйдут на трассу, пройдёт культурно-развлекательная программа. Если позволит погода, спонсоры установят батуты, лабиринт. Беги с рок-н-роллом, живи рок-н-роллом, слушай рок-н-ролл!
Судогодский район, п. Муромцево, усадьба Храповицкого
5 сентября в 10.00 – старт забегов, в 15.30 – концертно-развлекательная программа
Вход свободный
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Молодежный фестиваль «Яркий мир» 6+
В воскресенье на улице Георгиевской в городе Владимире развернутся яркие площадки: библиотечная, музыкальная, спортивная, интерактивная (мастер-классы) и территория искусства. Участников фестиваля (а ими могут стать все без исключения владимирцы и гости города) ждет много сюрпризов: творческие мастер-классы, выступление молодых поэтов и музыкантов, необычные фотовыставки, тренинги по самопознанию, квесты и викторины, спектакль «Вредные советы» в исполнении актеров Владимирского областного академического театра драмы, выступление иллюзиониста, показательные бои от Федерации бокса и тайского бокса Владимирской области, возможность записаться во Владимирскую областную библиотеку для детей и молодёжи.
Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь. «Яркий мир» — территория чтения, творчества и здорового образа жизни!
Пешеходная зона на улице Георгиевской
6 сентября с 11.30 до 21.00
Вход свободный
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Выставка «Связь времен. Шедевры из частных коллекций» 6+
Это попытка выстроить во Владимире историю развития русского искусства — с иконописи до наших дней, показав влияние западных традиций и национальную специфику творчества российских авторов. Ведь, как говорил известный русский художник В.М. Васнецов: «В жанровых и исторических картинах, статуях и вообще каком бы то ни было произведении искусства – образа, звука, слова – в сказках, песне, былине, драме и прочем — сказывается целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а, может быть, и будущим».
В экспозиции представлены работы известных российских и зарубежных авторов из частных собраний. Можно выделить несколько основных разделов выставки. Иконопись представлена работами XVIII – XIX века. Примечателен раздел западноевропейской живописи, где можно увидеть работы художников XVI – XVIII веков. Русская классическая живопись XIX века показана известнейшими именами. В экспозицию включены работы И.К. Айвазовского, П.П. Верещагина, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, В.И. Сурикова, И.Е. Крачковского.
XX век представлен работами художников русского зарубежья, а также авторами довоенного времени. Эмоциональными жизнеутверждающими работами послевоенного искусства. Из работ художников – шестидесятников, авторов, так называемого, неофициального искусства, можно посмотреть В.И.Яковлева, А.Т.Зверева, А.В. Фонвизина, Д. Д. Бурлюка.
Живописное собрание дополнено произведениями декоративно-прикладного искусства. Это и работы известных скульпторов Е.А. Лансере, В.П. Грачева, и фарфор фабрики Гарднера, Фарфорового завода Попова, советский агитационный фарфор.
Центр ИЗО: ул. Большая Московская, 24
Выставка будет работать до 31 октября
Время работы: среда — воскресенье с 10.30 до 19.00
Цена билета – 100-200 руб.
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Творческие выходные в Центральном парке 6+
Сезон творческих выходных подошел к концу, и нас ждет самое уютное закрытие сезона — ведь это будет День вязания. Милые мягкие зверюшки, кокетливые куклы, ажурные скатерти для дома, прихватки на кухню, теплые пинетки для малышей и носочки для больших — все это и многое другое ждет вас в арт-аллее Центрального парка. Мастерицы с удовольствием поделятся своим творчеством, расскажут и покажут, как создавать петелька за петелькой настоящие шедевры.
Рекомендуем не пропустить один из самых захватывающих и популярных мастер-классов этого короткого сезона — плетение человечков из проволоки. А с помощью художника Михаила Блескина вы сможете унести кусочек лета с собой — его пейзажи наполнены красотой нашей с вами родной природы.
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Велопробег «Наследники Победы» 12+
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Международный историко-культурный Свято-Андреевский форум 6+
Основную программу форума во Владимире откроет литургия в 8.30 в Успенском кафедральном соборе, а в 11.00 на паперти собора — молебен о дарованной Русскому народу Победы в Великой Отечественной войне. После этого на Соборной площади в 11.30 начнется праздничная программа с концертом, военно-исторической реконструкцией Древней Руси XII века и фестивалем колокольного звона. Художественная выставка, посвященная местам жизни князя Андрея Боголюбского, откроется в 12.00 в Патриарших садах. Посетить ее и принять участие в демонстрационном мастер-классе смогут все желающие: вход в Патриаршие сады в этот день свободный. Там же в 15.00 состоится концерт средневековой музыки, выступление духовных хоровых коллективов, хореографическая постановка «Андрей Боголюбский».
В областном Доме Дружбы в это же время пройдет публичная дискуссия «Предтеча российской государственности: традиции и новации в деяниях Андрея Боголюбского» под председательством митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Его участниками станут не только представители российского научного сообщества — по видеосвязи к ним присоединятся специалисты из Германии и Украины. В Свято-Боголюбском монастыре пройдут Свято-Андреевские чтения, посвященные 865-летию основания Андреем Боголюбским Свято-Боголюбского монастыря, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памяти духовника монастыря архимандрита Петра.
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Филармония под открытым небом 6+
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