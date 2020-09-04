Хиты «Рекорд Оркестра», молодежный фестиваль и шедевры живописи: афиша на выходные

В усадьбе Храповицкого стартует трейловый забег «Fountastik Rockstle Ultra Trail». Трасса пройдёт через достопримечательности Судогодского района — Дюкинский карьер и природный фонтан. Планируется шесть забегов. Три вспомогательных: в 1,5, 3 и 10 км. Первые два пройдут по территории усадьбы мимо прудов. Третий – вдоль реки Судогда с переходом через плотину на «Мельнице». И три основные: ультрамарафон – 55 километров, марафон — 42 км и полумарафон – 21 км, пролегающие через карьеры и фонтан. Предусмотрена и трасса для детей. Стартовую арку планируется расположить на площади между скотным, конным, каретным двором и Домом культуры п. Муромцево.

Финишируют спортсмены по плану вновь на площадке в усадьбе. Для них здесь будет организован концерт групп «Директор Азовского моря» и «Рекорд Оркестр», который могут посмотреть все желающие. На финишной поляне для спортсменов будет создана санитарная зона с душем, туалетами. Предполагается работа кафе. Для болельщиков, когда бегуны уйдут на трассу, пройдёт культурно-развлекательная программа. Если позволит погода, спонсоры установят батуты, лабиринт. Беги с рок-н-роллом, живи рок-н-роллом, слушай рок-н-ролл!

Судогодский район, п. Муромцево, усадьба Храповицкого

5 сентября в 10.00 – старт забегов, в 15.30 – концертно-развлекательная программа

Вход свободный