Хирургический корпус ОКБ возобновляет работу

Главный врач Областной клинической больницы Владимир Безруков сообщил «Призыву», когда возобновит работу хирургический корпус медучреждения. Всё вернется в прежний плановый режим с 21 сентября. Врачи начнут принимать и госпитализировать пациентов по профилю. В семиэтажном здании расположены отделения колопроктологии, травматолого-ортопедическое, челюстно-лицевой хирургии, гинекологическое отделение, торакальное хирургическое отделение, а также сосудистой хирургии.

Из-за введенного карантина все больные ждут приема хирургов- специалистов уже почти полгода.

Здание пока функционирует как инфекционный госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией. Он был развернут в начале апреля. Всего во Владимирской области было 950 ковидных коек. Когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, было решено перепрофилировать госпитали обратно. Пациентов с COVID-19 продолжат принимать в профильных инфекционных лечебницах.

Ранее о том, какие больницы вернутся к привычному оказанию помощи, сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина.