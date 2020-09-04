Хаски устроят пушистый забег и рыбалку

Большой праздник по случаю дня рождения «Дома хаски» (0+) состоится завтра, 5 сентября, в Центральном парке Владимира. Он продлится весь день: с 11 до 18 часов. Программа праздника очень насыщенная. Гостей ждет пушистый забег, фирменный мастер-класс по раскраске хаски-печенек, бесплатные фотосессии с хаски, веселая рыбалка, чай из самовара, рассказы об этих удивительных собаках, а также большая беспроигрышная лотерея и многое другое.

«Дом хаски» отмечает двухлетие со дня основания.

Все средства, вырученные на празднике, пойдут на содержание более чем сотни подопечных приюта «Дом северной собаки», который находится в Петушинском районе.

Площадка «Дом хаски», расположенная рядом с колесом обозрения «Небо33», хорошо известна владимирцам. В Центральном парке она работает по выходным вот уже два года. Посетив ее, все желающие смогут вдоволь пообщаться с добрыми и отзывчивыми хаски и лайками и сделать с ними запоминающиеся фотографии. А зимой северные собаки еще и с ветерком прокатят на упряжках.

«Призыв» следит за судьбой приюта. Подробнее о его деятельности можно узнать из интервью с руководителем некоммерческой организации Яной Ремизовой.