Губернатор запустил болельщиков на стадионы

Во Владимирской области снова разрешены спортивные массовые мероприятия с участием зрителей. Соответствующие изменения в свой указ № 38 «О введении режима повышенной готовности» внёс глава региона Владимир Сипягин. Предварительно «добро» на это дало региональное управление Роспотребнадзора. Правда, есть условие: зрители допускаются только на соревнования, проходящие на открытом воздухе. То есть на матчи футбольного клуба «Торпедо» пойти можно. А, например, в ледовый дворец или бассейн, если там затеют провести спортивные состязания, – ни-ни!

При посещении стадионов предписано строго соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, а также социальное дистанцирование.

Губернаторские новации подоспели весьма кстати: через неделю, 12 сентября, владимирские «торпедовцы» проведут встречу с подмосковной «Коломной». Наконец-то матч пройдёт при заполненных трибунах. Насколько заполненных — другой вопрос (в последнее доковидное время зритель своим посещением стадион не слишком баловал).

При этом в регионе по-прежнему запрещены досуговые, развлекательные, физкультурные, спортивные, выставочные, рекламные и прочие мероприятия с очным присутствием зрителей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и других общественных местах.

Ранее «Призыв» сообщал, что, несмотря на отмену многих ограничений, во Владимирской области все еще обязательно носить маски в магазинах, торговых центрах, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте. Нарушителей пугают штрафами.