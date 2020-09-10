Гроза и сильный ветер обрушатся на Владимирскую область

Погода во Владимирской области резко испортится. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы на регион обрушится сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 м/с. Местами прогнозируется гроза с дождём. Непогода сохранится вечером и грядущей ночью.

Порывы западного ветра могут достигать 18 м/с

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Спасатели рекомендуют не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями. В случае возникновения происшествий следует обращаться по номерам телефонов 01, 101 и 112.

Ранее «Призыв» сообщал, что на смену молодому бабьему лету, порадовавшему владимирцев в начале сентября, пришло резкое похолодание.