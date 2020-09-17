Гроза и штормовой ветер надвигаются на Владимирскую область

Погода во Владимирской области резко испортится. Произойдет это уже в ближайшие часы. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером с сохранением в ночь на 18 сентября во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным. На регион обрушится юго-западный ветер.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Кроме того, возможны подтопления низких участков местности.

Спасатели рекомендуют не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями. В случае возникновения происшествий следует обращаться по номерам телефонов 01, 101 и 112.

Ранее «Призыв» сообщал о резком похолодание. Уже завтра днем воздух в регионе не прогреется выше +13 градусов.