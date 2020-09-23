Грибники из Владимира нашли подосиновик-альбинос

Редкий гриб нашли в Камешковском районе Владимирской области. Подосиновик белый внесен в Красную книгу. Грибники, которые поделились с «Призывом» фото необычной находки, рассказали, что по вкусу он один в один подосиновик. В России подосиновик-альбинос встречается в нескольких областях: Мурманской, Ленинградской, Архангельской и других. Но нашего региона в этом перечне нет. Именно поэтому специалисты уверены, находка – настоящая сенсация.

— На фото гриб действительно похож на подосиновик белый. Но я его лично не видел, в руках не вертел. Поэтому 100% утверждать не могу, — говорит старший научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Но если это он, то вопрос стоит изучить. Этот гриб внесен в Красную книгу Российской Федерации. И Владимирская область не значится в списке регионов, где он произрастает. Это говорит о том, что это своего рода открытие. Наши микологи не выявили его до 2018 года. Возможно, это и есть сенсация.

Подосиновик белый нашли в Камешковском районе

Специалисты говорят, осень для грибов – любимая пора. Пик приходится на сентябрь — начало октября. И это время упустить нельзя. Еще недавно жители региона сообщали про обилие опят. А сейчас много именно подосиновиков. Владимирцы делятся своими находками в социальных сетях.





— Я на прошлой неделе был в лесу, грибов было немного. Но тогда было холодно, особенно ночью. Грибы растут сутками и для них такая погода не комфортная. Им нужна влага и тепло. И сейчас другое дело– самое время для грибов, — рассказал Руслан Жуков. — Если эта неделя будет теплая, грибы поднимутся во всю свою мощь. До ноября могут расти!

Синоптики сообщили о второй волне бабьего лета, а значит, пора отправиться в лес. Теплая и влажная погода, которая пришла в регион, сулит настоящий грибной бум.

— Бабье лето началось со вчерашнего дня. Погода установилась хорошая. Температура воздуха повысилась до плюс 20 градусов. В течение недели она будет повышаться до 22 градусов к четвергу, пятнице. Замечательная погода как минимум неделю гарантирована, — пояснил «Призыву» заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев.

Ранее «Призыв» сообщал, что в лесах Владимирской области бум лисичек. Появилось их очень много после грозовых дождей.