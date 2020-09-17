Госпиталь для больных коронавирусом в ОКБ закрывается 18 сентября

Официальное распоряжение выпустил департамент здравоохранения

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на базе Областной клинической больницы закрывается уже завтра, 18 сентября. Перепрофилированный под ковид хирургический корпус должен вернуться к обычной работе с 21 сентября. Он возобновит плановый приём пациентов. Об этом «Призыв» сообщал ранее. Теперь департамент здравоохранения опубликовал официальное распоряжение.

В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам, оказываемой в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области главному врачу Областной клинической больницы Владимиру Безрукову закрыть с 18 сентября 2020 на базе учреждения инфекционный госпиталь. Организовать работу учреждения с 21 сентября, — звучит в документе.

 Инфекционный госпиталь предоставлял 180 коек для пациентов с коронавирусом.

Тем временем губернатор Владимирской области заверяет, что регион готов ко второй волне коронавируса. По этому профилю продолжат работать инфекционные больницы. Во Владимире это больница №6.

— Коечного фонда, который у нас есть, достаточно для лечения. Поэтому было принято решение о закрытии госпиталя в хирургическом корпусе ОКБ, — сообщил Владимир Сипягин. — Мы продолжаем укреплять созданную базу. В регионе развернуты 903 койки в 13 медицинских организациях. Из них 525 с подачей кислорода и 123, оснащенных аппаратами вентиляции легких. Также создан достаточный запас лекарственных средств для лечения COVID-19 и пневмонии.

Ранее «Призыв» сообщал, что от гриппа уже привились более 38 тысяч жителей региона. Среди них более 2 тысяч детей.

 

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»


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