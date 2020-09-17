Госпиталь для больных коронавирусом в ОКБ закрывается 18 сентября

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на базе Областной клинической больницы закрывается уже завтра, 18 сентября. Перепрофилированный под ковид хирургический корпус должен вернуться к обычной работе с 21 сентября. Он возобновит плановый приём пациентов. Об этом «Призыв» сообщал ранее. Теперь департамент здравоохранения опубликовал официальное распоряжение.

—В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам, оказываемой в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области главному врачу Областной клинической больницы Владимиру Безрукову закрыть с 18 сентября 2020 на базе учреждения инфекционный госпиталь. Организовать работу учреждения с 21 сентября, — звучит в документе.

Инфекционный госпиталь предоставлял 180 коек для пациентов с коронавирусом.

Тем временем губернатор Владимирской области заверяет, что регион готов ко второй волне коронавируса. По этому профилю продолжат работать инфекционные больницы. Во Владимире это больница №6.

— Коечного фонда, который у нас есть, достаточно для лечения. Поэтому было принято решение о закрытии госпиталя в хирургическом корпусе ОКБ, — сообщил Владимир Сипягин. — Мы продолжаем укреплять созданную базу. В регионе развернуты 903 койки в 13 медицинских организациях. Из них 525 с подачей кислорода и 123, оснащенных аппаратами вентиляции легких. Также создан достаточный запас лекарственных средств для лечения COVID-19 и пневмонии.

Ранее «Призыв» сообщал, что от гриппа уже привились более 38 тысяч жителей региона. Среди них более 2 тысяч детей.