Горячее питание в школах подорожало

Со 2 сентября в школах Владимирской области подорожали завтраки. Теперь они стоят 60 рублей. Если начальная школа с нового учебного года получает горячее питание бесплатно независимо от доходов семьи и наличия льгот, то среднему и старшему звену придется платить. С таким негативным последствием новаций по горячему питанию столкнулись родители в первый день учебы детей, когда об особенностях питания рассказали классные руководители. Многие в регионах поддерживали решение федеральных властей по изменению правил питания в образовательных учреждениях. Льготы начальному звену стали предоставляться централизованно. С местных властей сняли ответственность за сокращение финансовой поддержки родителей. Владимирская мэрия в свое время получила волну негодования от семей с детьми, когда отменила бесплатные завтраки.

Теперь сэкономить на питании в основной образовательной школе ученикам можно только при наличии льгот. Бесплатный завтрак или обед получат дети из семей с доходами ниже прожиточного минимума, с родителями-инвалидами, а также дети-инвалиды.

Во Владимире завтраки подорожали сразу на 20 рублей. Об этом всем родителям объявили в школах города. Но документа пока нет. Решение должны принять депутаты горсовета. На носу выборы другого созыва. Новому составу придется начать свою работу с негативных решений.

Как «Призыв» сообщал ранее, 1 сентября многие дети Владимира уже успели почувствовать негодование и возмущение. Прошла серия эвакуаций по школам и детсадам города.