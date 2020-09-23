Главой города Владимира стал Андрей Шохин

Депутаты обновленного горсовета выбрали градоначальников Владимира. Главой города стал действующий сити-менеджер Андрей Шохин, а председателем горсовета — Николай Толбухин. Никаких сюрпризов. 22 из 23 депутатов, присутствующих на первой сессии совета, проголосовали за Шохина, единогласно выбрали Толбухина. Кандидатура на пост руководителя совета была только одна. Николай Толбухин работал в прошлом созыве, возглавлял комитет по жизнеобеспечению. Был довольно активным депутатом. В ходе представления его кандидатуры коллеги представили его как многодетного отца и добросовестного предпринимателя.

На сентябрьских выборах в горсовет прошли 25 депутатов от партии «Единая Россия».

На должность главы города претендовали действующий сити-менеджер Андрей Шохин, депутат Законодательного Собрания Сергей Казаков, депутат прошлого и нового созыва горсовета Лев Логинов. Последний в зал заседаний администрации не пришел по состоянию здоровья. Чтобы не заразить окружающих, Лев Логинов доказывал свою программу развития дистанционно. Депутаты смотрели трансляцию по телевизору.

Ранее «Призыв» сообщал о том, какой выбор сделали жители области в единый день голосования. Председатель региональной избирательной комиссии расстроен низкой явкой населения.