Главой города Коврова стала Елена Фомина

В Коврове выбрали главу города. Ею стала Елена Фомина, ранее возглавлявшая управление городского хозяйства. Решение приняли накануне на внеочередном заседании Совета народных депутатов. Главу города выбирали по итогам тайного голосования. На этот пост претендовали три кандидата: Амангельды Куандыков, Елена Фомина и Александр Ушаков. В итоге за кандидатуру Елены Фоминой проголосовали 20 депутатов из 23 присутствовавших, за Амангельды Куандыкова – 1 голос, за Александра Ушакова не проголосовал никто. Два бюллетеня из 23 счётная комиссия признала недействительными.

Главу Коврова выбрали со второй попытки.

Ранее выборы главы города оружейников переносились. Претендовавший на эту должность и.о. главы Андрей Наумов неожиданно для всех снял свою кандидатуру с голосования.

«Призыв» сообщал, что кресло главы Коврова осталось вакантным после отставки Юрия Морозова. Тот ушёл после того, как неудачно уволил руководителей местных учреждений культуры. Это решение вызвало широкий и негативный общественный резонанс, были коллективные письма в поддержку культработников, так что в итоге покинуть должность пришлось самому градоначальнику.