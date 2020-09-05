Германская шпионка оказалась среди выпускниц женской гимназии

Во второй половине XIX столетия в бывшем дворянском доме у Золотых ворот открылось женское училище 1-го разряда, которое вскоре переименовали в гимназию. Что за гимназистки румяные грациозно сбивали здесь снег со своих каблучков? И барышни-крестьянки, и дочери из почтенных дворянских семей. И художница-авангардистка, и даже германская шпионка. В этом выпуске «Точки на карте» владимирский гид Алексей Валентинович расскажет историю владимирской средней школы № 1.

В этом выпуске вы узнаете:

00:30 – как во Владимире обстояли дела в сфере женского образования во второй половине XIX века;

01:00 – почему гимназию не могли открыть целых три года;

01:35 – в каких условиях гимназистки постигали науку;

02:13 – кто из воспитанниц гимназии мог учиться во всех (девяти) классах;

02:43 – что помогало гимназисткам не набирать лишние килограммы;

03:16 – кто из обучавшихся здесь девушек вошёл в историю и за что;

03:37 – какие события произошли в гимназии после революции 1917 года;

04:30 – что интересного можно увидеть и узнать в школьном музее.