Где на самом деле обретаются мощи Александра Невского

12 сентября Русская православная церковь отмечает день перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Этот праздник – возрождение исторической даты, установленной еще XVIII веке. Все российские императоры поддерживали это ежегодное событие, прервавшееся лишь в советское время. Считается, что святыня, перенесенная в Санкт-Петербург Петром I, была символически заложена в основание молодой столицы. Но история перенесения мощей Александра Невского в город на Неве стала еще одной вехой в драматической судьбе его останков. И исследователи ее все больше утверждаются во мнении, что мы их безвозвратно потеряли. Давайте проследим посмертный путь святого князя.

Обретение святости

Во время своей четвертой поездки в Орду Александр Невский заболел и на возвратном пути слег. Приняв схиму под именем Алексия, он 4 ноября 1263 года скончался в Городце Волжском. Тело его было привезено и положено в Боголюбском монастыре. Сюда же прибыли из Владимира извещенные о его кончине митрополит Владимирский Кирилл со множеством духовенства и народа. Взяв гроб с телом благоверного князя, они с честью понесли его во Владимир, где отпели и погребли останки князя в храме Рождества Пресвятой Богородицы в мужском монастыре. До середины XVI века эта обитель считалась первым монастырем на Руси, «архимандритьей великой».

В Лаврентьевской летописи за 1377 год Александр Невский впервые был назван святым. В 1381-м во Владимире открыты его мощи: «Архиерей великий… самодержца великого раскопавше место, идеше много целебный всесвятыя мощи святаго положены быта, обретоша их нетленны и целы от мног лет… положишь в раце верху земли в церкви Пречистыя Богородицы, в ней же положен бысть прежде».

«Чудеса» в монастыре

23 мая 1491 года Богородице-Рождественский монастырь пострадал от пожара: «В церковь же ту т. е. Рождественскую собрашася (во время пожара) множество иноков и мирских людей со множеством имения, и абие внутрь церкви тоя все выгоре». Но, как утверждает рукописное житие св. Александра Невского, мощи его чудесным образом сохранились в огне. Этот же документ свидетельствует и о других чудесах, происходящих у раки с останками великого князя: исцеления больных, слепых, одержимых. В 1552 году во Владимире останавливался Иван Грозный.

Во время молебна перед мощами святого Александра у приближенного царя Аркадия зажила больная рука.

Мысль о святости князя все больше укреплялась во владимирских землях, здесь складывались все новые и новые предания о посмертных явлениях и чудесах князя. Когда строительство Александро-Невской лавры в новойй столице только начиналось, образ святого князя Александра Невского приобрел уже большую известность. Писались многочисленные иконы с его ликом, его изображения помещались на триумфальных сооружениях в честь побед русской армии. И Петр I благочестиво считал, что Александр Невский, как Угодник Божий, бывший постоянным охранителем здешнего края от внешних врагов, пребудет самым надежным защитником и охранителем возводившегося Санкт-Петербурга.

Путешествие из Владимира в Петербург

В мае 1723 года, будучи в Александро-Невской лавре, Петр Великий «повелел обретающиеся в Владимирском Рождественском монастыре мощи Александра Невского перенести сюда». Ритуал перенесения мощей был разработан в самых мельчайших деталях. Был изготовлен специальный ковчег для раки с мощами. 11 августа 1724 года был днем начала переноса мощей. По этому поводу во всех храмах были совершены службы.

Но сложилось такое впечатление, что Александр Невский не хотел покидать Владимир.

Сооруженный ковчег не проходил в монастырские ворота, поэтому пришлось разбирать стену. Когда ковчег достиг моста через реку Ворша, переправа рухнула. Говорят, что таким образом Александр Невский показал свое отношение к переезду. Но перемещение его все равно продолжилось.

От Новгорода мощи на специально приготовленной яхте должны были водным путем следовать до Санкт-Петербурга. Навстречу святым мощам на галере к устью Ижоры выехал сам Петр I. Он сам перенес их с яхты на галеру, сопровождающим повелел сесть на весла, и сам управлял рулем. Когда государева галера пристала к берегу, под пушечную и оружейную пальбу Петр I сам поднял ковчег и 30 августа 1724 года перенес его в Александро-Невский монастырь.

В честь и память перенесения святых мощей князя Александра Невского торжества и празднества продолжались три дня. Петр I повелел ежегодно 30 августа (победоносное звершение Северной войны, длившейся 21 год) во всех православных российских церквах праздновать перенесение мощей благоверного князя. Тогда же он намеревался учредить и орден в честь Александра Невского, но намерение это в 1725 году исполнила уже его супруга — Екатерина I.

Советское «житие» мощей

С закрытием в 1922 году Троицкого собора в лавре, была вскрыта рака с мощами князя и было найдено 12 небольших костей разного цвета (значит, от разных мощей). К тому же обнаружились 2 одинаковые кости одной правой ноги. Изъятая серебряная рака была передана в Эрмитаж, где находится по настоящее время, а содержимое ее ушло на хранение в музей истории религии и атеизма, открывшийся в Казанском соборе. Но образ великого князя потребовался и советской власти.

В 1938 году вышел фильм режиссера Сергея Эйзенштейна и сценариста Петра Павленко «Александр Невский». Его создатели получили Сталинские премии. Сам вождь в своей речи 3 июля 1941 года назвал Невского одним из героев русской истории. На следующий год был учрежден новый советский военный орден Святого Александра Невского, который за годы войны получили 42 тысячи командиров Красной Армии. Во вновь открывшемся Троицком соборе в 1943 году было устроено украшенное красными знаменами место для богослужений в память о Невском. А 3 июня 1989 года мощи (или что там осталось) святого Александра Невского возвратились в собор.

Во Владимире же «рака с частицей мощей» вместе с другим имуществом была перевезена в Троицкую церковь, куда перешел служить последний настоятель Богородице-Рождественского монастыря архимандрит Афанасий (Сахаров). 2 октября 1923 года она была перенесена в Успенский собор, принадлежавший с июля 1923-го до апреля 1927 года обновленцам. В настоящее время частица мощей святого Александра Невского из нее пребывает в Успенском соборе, в золоченой раке на северной стороне центрального нефа. Но чьи на самом деле эти останки – одному богу известно!