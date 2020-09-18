Фура раздавила легковушку в Суздальском районе

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «DAF» с полуприцепом, ехавший со стороны Владимира, не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там большегруз столкнулся и опрокинулся на автомобиль «Лада Ларгус», сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

В результате ДТП водитель легковушки 1969 года рождения от полученных травм скончался. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины ДТП. Ранее «Призыв» сообщал, что автомобиль «Nissan Tiida» влетел в груду щебня. Водитель иномарки не заметил знака, предупреждающего о дорожных работах.