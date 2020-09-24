Фролиха встречает клюквой, сельским космизмом и интернет-избой

Пока сентябрь радует теплыми деньками, и сельские дороги еще не размыты осенними дождями, самое время отправиться в путешествие по потаенным местам. И сегодня, дорогой зритель, мы приглашаем тебя во Фролиху. Нет, это не сварливая возрастная женщина из сказок Александра Сергеевича Пушкина, а милая деревенька, затерявшаяся в болотистых лесах Собинского района.

Вы удивитесь, но путешественников здесь встречает интернет-изба, рядом с которой можно подключиться к Wi-Fi.

Сигнал неплохой. Пароль указан прямо на двери импровизированной избушки. В 2019 году населенный пункт занял второе место в конкурсе «Самая красивая деревня Владимирской области — 2019». На выигранные деньги и был проведен Интернет, которым могут пользоваться и местные, и гости. Рядом оборудовали детскую площадку. Местные жители рассказывают, что в период пандемии и дистанционно обучения, школьники, которые приехали во Фролиху в бабушкам и на дачу, учились без проблем.

Что обозначают резные символы на старинных наличниках, какую страницу в историю Фролихи вписал Дмитрий Донской и как здесь воплотилась идея сельского космизма, расскажет народный гид Алексей Валентинович. Фролиха – это его малая родина. Здесь жила его бабушка, а в одном из местных домов родился отец.

Фрол, Флор и Фролиха

Название деревеньки сразу указывает на род занятий местных жителей. В основе топонима — имя русского святого Фрола, или Флора, покровителя коней. 31 августа в народе отмечается конский праздник – День Флора и Лавра. В русском языке даже сохранилась пословица, с ним связанная: «Коли до Флора не отсеешь, одни флоры (цветочки) и родятся». Понятно, что речь в ней идет об урожае и возделывании земли. То есть жили во Фролихе земледельцы, аграрии, но не простые крестьяне, а дворцовые.

Дмитрий Донской и дворцовые крестьяне

Первое летописное упоминание о Фролихе относится к 1366 году. И оно связано с женитьбой Дмитрия Донского на суздальской княжне Евдокии. Несколько местных деревень, в том числе Фролиха и Арбузово, были отданы суздальским князем Дмитрием Константиновичем в приданое своей дочери. Крестьяне этих населенных пунктов получили высокий статус дворцовых и напрямую принадлежали Великому князю Московскому. Местные жители поставляли к столу князя еду, заготавливали дрова. Есть сведения, что в деревне даже существовало самоуправление.

После Куликовской битвы Дмитрий Донской с супругой пожаловали Фролиху и другие близлежащие деревни владимирскому Рождественскому монастырю, который владел этой местностью до 1764 года. Далее хозяева менялись: среди них значился поручик Иван Яковлевич Богданов и графиня Елизавета Андреевна Апраксина.

Аграрная магия деревенских наличников

В середине 60-х годов прошлого века Фролиха насчитывала около 40 домов, сегодня их осталось 30. Но по-настоящему населённый пункт оживает только летом, когда съезжаются дачники, которые прибывают даже из Астрахани и северных краев. Уж больно места красивые и спокойные! Местных же жителей, которые прописаны во Фролихе, всего двое.

На деревенской улице тихо и безлюдно. Сохранилось много старинных домов, многие нежилые. Взгляд сразу падает на резные наличники, которые здесь украшают сохранившиеся дома.

Крестьянский дом – это своеобразная модель мира, где человек скрывался от внешних угроз и неурядиц. Поэтому и символика наличников имела во многом охранительные функции, оберегала обитателей от напастей, недоброго глаза, болезней. По крайней мере, так считали наши предки.

Вот окошко. Сверху – резной диск, вариации исполнения могут быть разные. Смысл – один. Солнце – это жизнь, это гарантия урожая, оберег. Снизу – ромбики. Это земля, ее плодородие и урожайность зависят от солнца и трудолюбия хозяев дома, жизнь которых проходила работе на полях. Вот такая аграрная магия. Все со всем тесно связано.

Сельский космизм в собинских лесах

Символика русского дома тесно связана с понятием сельского космизма (космизм – от греч. «упорядоченный мир»). Это целая плеяда религиозных, философских и даже мистических учений, популярных в начале XX века. Космисты считали, что человек так или иначе связан с космосом, с миром, в котором он живет, развиваясь с ним по общим закономерностям. Идею русского космизма сформулировал религиозный мыслитель Николай Федорович Федоров.

Он считал, что глубинный смысл христианского учения тесно переплетен с образом ушедших предков. Он верил в их воскрешение силами науки, мечтал собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». И воскресшие предки, по замыслу Федорова, должны были заселить соседние планеты, так как Земля бы не выдержала такого количества вновь обретенных людей. Идеи эти были очень популярны в конце XIX- начале XX века. Но, к сожалению, до сих пор не воплотились в жизнь. Однако нашли свое продолжение в ее бытовой стороне.

Музей крестьянского быта

Если говорить о практическом понимании русского космизма, то можно описать его как ощущение связи с миром предков в очень простых прикладных вещах. Это сохранение родового дома, предметов быта дедов и прадедов, семейных историй и преданий. Староста деревни Фролиха Сергей Евгеньевич Шентеров все это и сделал на своей малой родине. В доме предков он устроил небольшой музей, где собрал вещи крестьянского быта: самовары, утюги, прялки, косы. Причем старинные предметы ему теперь несут со всей деревни. Сейчас в коллекции уже более 100 экспонатов.

В 2015 году Сергей Евгеньевич выпустил книгу о своем роде «История деревни Фролиха и людей, в ней проживающих (род Шентеровых)». Семейные корни Шентеровых уходят во времена Ивана Грозного, род насчитывает 11 поколений мальчиков. Это автору удалось установить с помощью архивных документов. Можно сказать, что раньше здесь жили только Шентеровы, которые и дали начало другим фамилиям. То есть все коренные жители друг другу родственники, пусть даже дальние. Вот и Валентинович приехал искать сюда свои корни.

Клюква и озеро Исихра

Места вокруг Фролихи рыбные, грибные и ягодные. Не зря отсюда поставлялись продукты к княжескому столу. Всего в 1, 5 километрах от деревни находится самое большое озеро Владимирской области с древним финно-угорским названием Исихра. Это охраняемый памятник природы, где водится много рыбы, а по берегам живут бобры. Подойти к озеру не так -то просто: вокруг топкие болота (резиновые сапоги обязательны). Так что позагорать и покупаться летом здесь не получится. А вот по грибы и на рыбалку — добро пожаловать, но рыбачить придется с лодки. Сейчас в болоте много клюквы: за ней сюда едут со всей округи.

Вот такая она, деревня Фролиха. Бросаем последний взгляд на уютную и тихую улицу, стоя у часовенного столба. Он обновленный, ухоженный. Такие столбики — это особая сельская культура. Их часто часто можно встретить в небольших деревеньках, где нет своего большого храма, а тяга к Богу есть…

Рядом со столбиком — памятная плита с именами погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них – Валентин Шентеров. Это двоюродный дед Алексея Валентиновича. В честь этого человека и был назван отец нашего народного гида.

А ведь у каждого человека есть на Земле своя Фролиха — место силы, куда хочется приехать, чтобы погулять по тихой деревенской улице, прислушаться к голосам своих далеких предков, найти в себе их черты и через века почувствовать их поддержку и любовь.

Как добраться?

А добраться во Фролиху несложно. Деревня находится между Радужным и Собинкой. Из Владимира получится около 40 километров в один. Последние 5 километров – по грунтовой дороге и щебню. При дождливой погоде путь может размыть. Имейте это в виду.