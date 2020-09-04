Еще один кандидат выбыл из борьбы за кресло главы Владимира

За пост главы Владимира поборются трое кандидатов. Накануне конкурсная комиссия отклонила кандидатуру экс-главы администрации Камешковского района Артёма Андреева. Таким образом, до депутатского голосования допущены трое: шеф-редактор «Томикса» и депутат Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Казаков, проректор ВлГУ Лев Логинов и действующий сити-менеджер Андрей Шохин.

Гонку за кресло главы Владимира продолжат трое кандидатов.

Кандидатуры рассматривались в два этапа. Первый этап прошел в форме конкурса документов. На втором этапе состоялось индивидуальное собеседование с изложением программ и ответами на вопросы. Напомним, что изначально документы для участия в конкурсе подавали пять кандидатов. Первым из борьбы выбыл ресторатор Денис Найденов: комиссия не допустила его ко второму этапу конкурса, обнаружив грубые нарушения при оформлении представленных документов.

Новый глава города будет определён депутатами горсовета, которых изберут 13 сентября 2020 года. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире зарегистрированы 162 кандидата на места в городской Совет.